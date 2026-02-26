Javier Cercas, sobre els papers desclassificats del 23-F: «Les mentides i els rumors continuaran perquè això és un negoci»
L'escriptor gironí celebra els 25 anys de «Soldats de Salamina» amb una edició especial
Pedro del Corral
Ho tenia clar. El Govern havia de desclassificar els papers del fallit cop d’Estat que va paralitzar Espanya aquell 23 de febrer de 1981. I, per a això, meticulós, Javier Cercas ho va fer saber a Pedro Sánchez. Aquest dimecres, 45 anys després, alerta, el Govern va fer 150 documents que aporten llum sobre aquelles hores crítiques: hi ha notes del CESID i informes d’Interior, un mosaic de trucades, dossiers i campanyes que fins avui havien passat desapercebuts. Un dia després, aprofitant la presentació d’una edició especial de Soldats de Salamina, que compleix 25 anys, l’autor s’ha manifestat al respecte. «Pedro Sánchez ha fet un gran servei a la democràcia d’Espanya», ha comentat. Arguments, en té.
Tot va arrencar el 20 de novembre de 2025, quan Cercas va presentar al Congrés la sèrie basada en Anatomía de un instante, un llibre on aprofundeix amb dades i testimonis en aquell 23-F: «Li vaig pregar al president del Govern que ho desclassifiqués tot. La interpretació del cop no canviaria en l’essencial. De fet, sabem la veritat des de fa temps. Jo mateix la vaig explicar en aquesta obra. Ara bé, les mentides i els rumors continuaran perquè això és un negoci. No acabarem amb ells, però a partir d’ara tindran menys llocs on agafar-se. Estic feliç».
Entre les converses que s’han revelat hi ha les que Carmen Díez Pereira va mantenir amb el tinent coronel Antonio Tejero, el seu marit: «Un altre cop t’han deixat sol». També hi ha un manuscrit anònim que qualifica d’error «deixar el Borbó lliure i tractar-lo com si fos un cavaller». Per la seva banda, els arxius del CNI relaten la tensa conversa que el rei Joan Carles va mantenir amb Alfonso Armada, cap de l’Estat Major de l’Exèrcit. Així mateix, les cintes de la Unitat Militar del Pardo revelen les instruccions donades als soldats que van ocupar RTVE: «No parlar amb ningú. El primer tret a l’aire i el segon a tocar».
Segons Cercas, la majoria d’aquests documents ja eren coneguts. «Si rellegiu Anatomía de un instante, ho podeu comprovar. D’altres fins i tot estaven publicats. I els que eren totalment desconeguts no fan més que reafirmar el que sabíem. Per exemple, hi ha un informe del Partit Comunista que reflecteix certa por a les mentides que s’havien llançat contra el rei. L’objectiu dels qui les llançaven era treure’s responsabilitats. En definitiva, el que han fet sempre els colpistes». Què aporten, doncs? L’escriptor és clar: «Res. El gran secret del cop d’Estat és que no hi ha cap secret. Ho sabem tot? Òbviament, no. Però en coneixem força, d’això. A vegades, la veritat és avorrida».
Societat polaritzada?
A Soldats de Salamina, Cercas posa el focus en Rafael Sánchez Mazas, escriptor i ideòleg de la Falange Espanyola i estret col·laborador de José Antonio Primo de Rivera. La guerra civil s’estava acabant i les tropes nacionals avançaven cap a Catalunya. Les republicanes, per la seva banda, es retiraven, arrasant ponts i vies de comunicació. El protagonista, pres a Barcelona, va aconseguir escapar d’un afusellament col·lectiu. Aleshores, el localitza un soldat republicà. Sorprenentment, aquest li perdona la vida i procedeix a amagar-se.
Hem de diferenciar entre la literatura i la vida. Com a escriptor sóc una cosa i com a ciutadà una altra
«La literatura de veritat ha de ser equidistant. Cal donar als personatges les seves millors raons. El pitjor que pots fer com a escriptor és dir als lectors qui són els bons i els dolents. En aquest cas, vaig intentar comprendre un falangista de primer nivell. I em vaig limitar a explicar el que va fer. Després els lectors en trauran les seves conclusions. Cal confiar en la seva intel·ligència, no cal tractar-los com a ximples», assegura l'escriptor gironí.
Cercas ha explicat en diverses ocasions que la temàtica central del llibre no és la guerra civil, que, d’altra banda, està abordada des d’un punt de vista no convencional, en començar amb una matança les víctimes de la qual són els franquistes. Es desconeix el nombre exacte d’exemplars que la seva novel·la, la quarta, guanyadora del Premi Salambó de Narrativa, ha venut. «En el seu moment es va dir que més d’un milió, però és impossible saber-ho per totes les edicions que ha tingut», apunta.
Es podria extrapolar alguna cosa d’aquella història a l’actualitat? Més aviat poques: «La societat no està avui més polaritzada. Una altra cosa és que hi hagi un interès perquè sigui així. Tanmateix, estem molt menys dividits que als Estats Units. La gent no es baralla pel carrer. Hem de diferenciar entre la literatura i la vida. Com a escriptor sóc una cosa i com a ciutadà una altra».
