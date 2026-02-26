L’Auditori Palau de Congressos de Girona celebra el seu vintè aniversari el mes de maig amb una programació exclusiva
L’equipament ha organitzat diferents propostes culturals, però també de reflexió professional, el cap de setmana del 24 al 26 de maig
Jaume Puig
El maig de l’any 2006 va obrir les portes l’Auditori Palau de Congressos de Girona amb un objectiu molt clar: dotar la ciutat d’un equipament modern i innovador per acollir concerts i congressos. Dues dècades més tard, ha esdevingut un referent pel que fa a les activitats musicals, però també dels esdeveniments econòmics que s’hi celebren en el sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions). “Aquesta dualitat ha estat una de les claus del seu èxit, convertint l’equipament en un veritable motor cultural, econòmic i social”, expliquen.
Les dades són el millor testimoni del que ha representat en xifres l’equipament per la ciutat. En dues dècades han passat prop d’1.900.000 persones en alguna de les activitats organitzades. La majoria – 1.382.376 - en els més de 2.400 concerts que s’han celebrat. La resta, unes 515.301 persones ho han fet en alguna de les 1.212 trobades professionals.
El 20è aniversari de l’Auditori Palau de Congressos de Girona, que se celebrarà del 22 al 24 de maig, serà una fotografia del present de l’equipament. Per aquest motiu s’ha preparat una programació que combinarà la reflexió professional i, alhora, propostes artístiques que aniran des de la dansa, passant per la poesia i arribant al funambulisme. “Posa en valor la filosofia de treball de l'equipament: oferir concerts de música clàssica i moderna amb una aposta per una programació musical de qualitat; suport a la creació, projectes socials, i també congressos -amb propostes per a professionals però també amb activitats de transmissió de coneixement obertes a la ciutadania”, apunten des de l’equipament.
Una jornada sobre el MICE, funambulisme i la fusió entre poesia catalana i flamenc
La programació arrencarà el divendres 22 de maig amb la jornada professional “Vint anys de turisme de reunions a Girona”, una trobada que se centrarà en l’evolució del sector MICE i l’impacte que ha tingut a la ciutat. Aquest acte Inclourà una conferència del consultor internacional Rob Davidson, director general de MICE Knowledge, i una taula rodona amb experts vinculats al sector congressual, que comptarà amb la participació d’experts vinculats al Palau de Congressos de Girona i al Girona Convention Bureau.
A les 19.15 h del mateix divendres, a l’exterior de l’Auditori Palau de Congressos de Girona, s’acollirà l’ascensió a l’edifici protagonitzada per la funambulista Mariona Moya, coneguda com La Corcoles, acompanyada amb la música en directe de Xavi Lloses. Aquesta iniciativa està inscrita en el marc del segell “Compromís Creació” i dins del cicle “L’edifici, artista convidat”, que posa en valor l’arquitectura de l’equipament.
Més tard, a les 20 h, la jornada culminarà amb l’estrena absoluta del retorn en directe de ‘Desglaç’, un dels projectes més emblemàtics de Miguel Poveda, que recupera el repertori amb què va incorporar la poesia catalana de Verdaguer, Marçal, Ferrater o Margarit al flamenc l’any 2005, amb la participació del Cor Geriona i la Cobla Ciutat de Girona.
La programació de dissabte 23 de maig
El dissabte a la tarda s’hi durà a terme la conferència oberta “Pirateja la IA: creem una societat crítica”, a càrrec de la periodista especialitzada en intel·ligència artificial Montserrat Rigall, una sessió participativa per reflexionar sobre l’ús responsable de la tecnologia i on l’experta proposarà eines i recursos per entendre-la.
A les 19.15 h es repetirà l’ascensió de La Corcoles a l’exterior de l’edifici. I, a les 20 h, la Sala Montsalvatge acollirà l’únic concert a Catalunya de la soprano noruega Lise Davidsen, considerada una de les grans veus de l’opera actual. Acompanyada al piano per James Baillieu, oferirà un recital dedicat íntegrament al lied de Franz Schubert.
Un tancament rodó el 24 de maig
La cloenda de l’aniversari finalitzarà el 24 de maig. A les 18 h hi haurà l’estrena absoluta de ‘Ressó: concert participatiu’, una proposta de l’Auditori de Girona que serà una festa col·lectiva i que mostra la filosofia del projecte ‘Auditori Obert’. Amb la Girona Jazz Project com a motor creatiu, l’espectacle reunirà formacions i artistes com Mazoni, Cala Vento, l’Arannà, el Projecte Montsalvatge, Sacseig, la Black Music Big Band o un cor participatiu.
