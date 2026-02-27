Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Black Music Festival entra als hospitals Trueta i Santa Caterina

La cantant Genni Knows ha actuat aquest divendres per als pacients oncològics de Girona i Salt

La cantant Genni Knows ha ofert un recital als hospitals gironins de Santa Caterina i Trueta. / Cedida

Alba Carmona

Alba Carmona

Girona

El Black Music Festival ha entrat aquest divendres als hospitals Trueta i Santa Caterina. El certamen musical, que enguany celebra el 25è aniversari, ha dut la cantant Genni Knows a actuar als serveis de l’Institut Català d’Oncologia a Girona: primer a l’Hospital de Dia de Quimioteràpia de Santa Caterina, a Salt, i després a la planta d’oncologia de l’hospital Trueta. La vocalista gironina d’arrels dominicanes hi ha ofert un repertori minimalista adaptat a aquests entorns, buscant una experiència propera i respectuosa tant per als pacients com per al personal sanitari.

Aquesta proposta, expliquen des del Black Music Festival, vol seguir la línia d’iniciatives com el projecte A tocar de la Diputació de Girona, que aposten per acostar la música en directe a espais on habitualment no arriba, amb la voluntat de generar un acompanyament en contextos especialment sensibles.

No serà l’única acció solidària del certamen, ja que el doble concert de dissabte 21 de març a la Pista del CREC Sant Daniel de Girona, d’Extraño Weys Orquesta i Blackfang, destinarà una part de la recaptació a projectes d’humanització i assistència de l’hospital Trueta i l’Institut d’Assistència Sanitària.

