Bryan Adams, Anastacia i Rick Astley, plats forts del festival de Cap Roig
La 26a edició del certamen de Calella se celebrarà del 3 de juliol al 18 d'agost
Bryan Adams, Anastacia i Rick Astley seran els plats forts de la 26a edició del festival de Cap Roig, que s'allargarà del 3 de juliol al 18 d’agost. La cita del jardí botànic de Calella de Palafrugell oferirà aquest estiu 23 concerts, de nou amb rerefons solidari, amb noms internacionals com Mika i el tenor peruà Juan Diego Flórez, i artistes tan ben situats al panorama espanyol i català com Amaia, Valeria Castro o Miguel Ríos, que signarà la cloenda d’aquesta edició. La quota catalana quedarà coberta amb Lax'n'Busto, Miki Núñez, 31FAM i el musical El fil invisible, que serà l’espectacle familiar del Cap Roig Mini.
Tampoc hi faltaran habituals de la casa com Mika, Antonio Orozco, Pablo López, Rosario o Taburete.
Les entrades es posaran a la venda dilluns 2 de març a les 10 del matí al web del festival.
A continuació hi ha la llista completa de concerts:
- 03.JUL — Bryan Adams
- 10.JUL — Víctor Manuel
- 11.JUL — Anastacia
- 17.JUL — Amaia
- 18.JUL — Rick Astley
- 24.JUL — Café Quijano
- 25.JUL — Diana Krall
- 01.AG — Miki Núñez
- 02.AG — Taburete
- 03.AG — Antonio Orozco
- 04.AG — Juan Diego Flórez
- 05.AG — Valeria Castro
- 06.AG — Lax'N'Busto
- 07.AG — Pablo López
- 08.AG — Mika
- 10.AG — El Fil Invisible
- 11.AG — Rosario
- 13.AG — Malú
- 14.AG — 31 FAM
- 15.AG — Luz Casal
- 16.AG — HAUSER
- 17.AG — Ana Torroja
- 18.AG — Miguel Ríos
