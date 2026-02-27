Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bryan Adams, Anastacia i Rick Astley, plats forts del festival de Cap Roig

La 26a edició del certamen de Calella se celebrarà del 3 de juliol al 18 d'agost

El festival de Cap Roig, en una imatge d'arxiu.

El festival de Cap Roig, en una imatge d'arxiu. / Jose Irun

Alba Carmona

Alba Carmona

Calella de Palafrugell

Bryan Adams, Anastacia i Rick Astley seran els plats forts de la 26a edició del festival de Cap Roig, que s'allargarà del 3 de juliol al 18 d’agost. La cita del jardí botànic de Calella de Palafrugell oferirà aquest estiu 23 concerts, de nou amb rerefons solidari, amb noms internacionals com Mika i el tenor peruà Juan Diego Flórez, i artistes tan ben situats al panorama espanyol i català com Amaia, Valeria Castro o Miguel Ríos, que signarà la cloenda d’aquesta edició. La quota catalana quedarà coberta amb Lax'n'Busto, Miki Núñez, 31FAM i el musical El fil invisible, que serà l’espectacle familiar del Cap Roig Mini.

Tampoc hi faltaran habituals de la casa com Mika, Antonio Orozco, Pablo López, Rosario o Taburete.

Les entrades es posaran a la venda dilluns 2 de març a les 10 del matí al web del festival.

A continuació hi ha la llista completa de concerts:

  • 03.JUL — Bryan Adams
  • 10.JUL — Víctor Manuel
  • 11.JUL — Anastacia
  • 17.JUL — Amaia
  • 18.JUL — Rick Astley
  • 24.JUL — Café Quijano
  • 25.JUL — Diana Krall
  • 01.AG — Miki Núñez
  • 02.AG — Taburete
  • 03.AG — Antonio Orozco
  • 04.AG — Juan Diego Flórez
  • 05.AG — Valeria Castro
  • 06.AG — Lax'N'Busto
  • 07.AG — Pablo López
  • 08.AG — Mika
  • 10.AG — El Fil Invisible
  • 11.AG — Rosario
  • 13.AG — Malú
  • 14.AG — 31 FAM
  • 15.AG — Luz Casal
  • 16.AG — HAUSER
  • 17.AG — Ana Torroja
  • 18.AG — Miguel Ríos

