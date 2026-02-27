Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Comiat indefinit de Love of Lesbian: "És hora d'abaixar el teló per un temps"

La banda actuarà a l'Estartit el 19 de juny en el marc del festival Ítaca.

Santi Balmes.

Santi Balmes. / ACN

ACN

ACN

Barcelona / Girona

El grup barceloní Love of Lesbian ha certificat el comiat indefinit dels escenaris amb un vídeo a les seves xarxes socials, on també han anunciat una nova gira que començarà al març per Mèxic i continuarà per Sud-amèrica, Espanya i Europa. A les comarques gironines, la banda actuarà a l'Estartit el 19 de juny en el marc del festival Ítaca.

Tal com ja havien explicat els anys anteriors, els seus integrants volen treballar per separat. "Hi ha moments que el viatge exigeix aturar-se a 'boxes'. Després de 25 anys d'activitat ininterrompuda, de furgonetes que es van convertir en naus espacials i d'escenaris que han estat la nostra llar, hem decidit que ha arribat l'hora de baixa el teló per un temps", ha assegurat el líder de la banda, Santi Balmes, en el vídeo.

