El premi Aena de narrativa atorgarà un milió al guanyador
El nou guardó reconeixerà obres ja publicades escrites en llengua espanyola o llengües cooficials traduïdes a llengua castellana.
Pablo Tello
Aena va anunciar ahir la convocatòria del nou premi Aena de narrativa hispanoamericana, que estarà dotat amb un milió d’euros. Els quatre finalistes rebran 30.000 euros cada un. El guardó reconeixerà obres de narrativa escrites en llengua espanyola o llengües cooficials d’Espanya traduïdes a llengua castellana l’any de la convocatòria. Tant si són cooficials com originals en castellà, "es valoraran per la qualitat literària, per l’originalitat i per les aportacions culturals", va dir ahir en la presentació a les Escoles Pías de Madrid el president i conseller delegat d’Aena. En queden exclosos els llibres de poesia, el teatre i l’assaig.
"Tots els llibres i escriptors es presenten en igualtat de condicions. La dotació econòmica reflecteix la importància que el premi pretén tenir i la necessitat del reconeixement als llibres, editorials i escriptors. El premi serà independent de les vendes que hagin aconseguit prèviament", va explicar Lucena. De cada una de les cinc obres finalistes, el gestor aeroportuari n’adquirirà més de 5.000 exemplars, que donarà a institucions públiques i treballadors de la companyia. "El pressupost total abastant totes les actuacions superarà àmpliament els 2,5 milions d’euros i els aeroports seran punts de cultura per reforçar aquest moviment literari", va afegir Lucena, que va estar acompanyat per l’escriptora i periodista Rosa Montero.
El premi es lliurarà en una gala el 8 d’abril a Barcelona i comptarà amb un jurat presidit per Montero. L’anunci dels finalistes serà el 17 de març. "Estic contenta que Aena s’hagi ficat en aquest embolic. Suposa una promoció del sector per si mateix. A més dels diners, als escriptors ens agrada que ens llegeixin i ens distribueixin –va dir Montero–. Per tant, el fet que Aena compri i distribueixi els cinc finalistes fa d’aquest premi una cosa única. És un premi a l’obra publicada, però també a les editorials, potser petites, que pateixen i naveguen diàriament".
Fins ara, el premi literari amb més dotació econòmica a Espanya era el premi Planeta, en què el guanyador i el finalista reben un milió i 200.000 euros, respectivament. Al darrere hi té el premi Alfaguara, amb 175.000 dòlars, o el Fernando Lara, amb 120.000 euros. Cinc mil euros menys és la quantia del premi Cervantes, concedit pel Ministeri de Cultura i el més prestigiós de les lletres hispanes.
Lliure i diversa
"El que Aena vol amb aquest projecte és, en la mesura que sigui possible, tornar a la societat tot el que la societat mateixa ha donat a l’empresa. Fa anys que financem activitats culturals importants, però en volem més. Volem literatura perquè la societat sigui lliure i diversa. Per aconseguir-ho, hem de fomentar la lectura i recolzar el talent creatiu. Amb aquest premi pretenem reforçar l’hàbit de la lectura i l’escriptura i fer que a Espanya i Llatinoamèrica es publiquin més llibres", va dir Lucena. Segons informa l’agència Efe, l’editorial Planeta ha estimat com una "bona notícia" la creació del premi. "Qualsevol iniciativa en què els objectius siguin el foment de la lectura i la creació literària és una bona notícia", va assenyalar.
- Mor una docent atropellada per un autobús a Empuriabrava i en detenen el xofer
- Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
- Recerca a Susqueda per trobar un home de 27 anys desaparegut des de fa tres dies
- La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
- Àlex Casanovas: 'Quina gran promoció per a 'La juventud baila', si morís a l'escenari
- La vida plena de sotracs de Mamadou Nomoko, el sensellar apallissat a Girona
- El cafè “de primer minut” és la trampa: el gest que fa (quasi) tothom i que et pot sortir car
- Multes per als propietaris d’habitatges amb tanques vegetals o arbres que no compleixin la normativa: així ho estableix la llei