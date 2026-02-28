Alfons Cama presenta el seu nou llibre a Girona
En la presentació hi va intervenir el periodista Albert Soler
- Una particular ha facturat 180.000 euros al Govern per portar mostres de sang de l'ICO en cotxe
- «Cada setmana em trobo notes d’amor sota la porta de la botiga»
- Els hospitals alerten que el 'chemsex' ja és un problema de salut pública
- Un home mor d'un infart a Girona mentre conduïa cap a l'hospital
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Un regidor de la CUP de Ripoll acumula cinc denúncies d’incivisme de la Policia Local
- Aturen la recerca sobre el terreny de l'home desaparegut a Susqueda després de quatre dies sense rastre
- Rocambolesc inaugura una “nova era” a Girona: “Li hem donat una volta més elegant i sofisticada”