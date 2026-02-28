Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Girona FCSpar GironaFestival del CircComarquesGironaAgenda Girona
instagramlinkedin

Alfons Cama presenta el seu nou llibre a Girona

En la presentació hi va intervenir el periodista Albert Soler

L'acte va tenir lloc a la 22.

L'acte va tenir lloc a la 22. / Teresa Fargas

Albert Soler

Albert Soler

Alfons Cama, nascut a Calonge i resident des de fa anys a Tarragona, va presentar divendres a la Llibreria 22 el seu darrer llibre, Recull de contes i una novel·la curta. En la presentació va intervenir Albert Soler, periodista de Diari de Girona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents