La nova imatge del mirador del Tibidabo, amb segell banyolí
L’arquitecte Josep Miàs, que ja va dissenyar el nou funicular del parc, la Cuca de Llum, signa una instal·lació amb la paraula «Barcelona»
El banyolí Josep Miàs, un dels arquitectes catalans amb més ressò internacional, torna a deixar la seva empremta al parc d’atraccions del Tibidabo amb unes lletres amb la paraula «Barcelona» al mirador. No és el primer projecte de l’estudi Miàs Arquitectes per al parc barceloní, ja que també porten la seva signatura la plaça del Jardí, que dona la benvinguda als visitants, i la Cuca de Llum, el funicular per accedir a la muntanya que servia per posar al dia l’històric del 1901. El comboi panoràmic, pensat per ser una atracció més del parc, ja li va valdre diversos reconeixements internacionals.
La nova instal·lació de Miàs vol fer més memorables les vistes de la ciutat. Està formada per nou lletres d’acer amb il·luminació pròpia, i incorpora elements que funcionen com a bancs per afavorir la interacció dels visitants.
La temporada del 125è aniversari
Amb la inauguració de les lletres, el Tibidabo ha donat aquest dissabte el tret de sortida a la temporada del 125è aniversari del parc, que tindrà l'acte central el 4 d'octubre. Enguany el Tibidabo porta novetats com l’obertura de l’Espai Lego, un nou restaurant al juny o més protagonisme de les Mascotes.
El parc d’atraccions també ha aprofitat l’ocasió per presentar Colors, la pel·lícula de les Mascotes, que es pot veure en 4D al Dididado, el cinema del Tibidabo. El film, de 12 minuts de durada i apte per a tots els públics, explica les aventures de les Mascotes del parc —el Ti, la Bi, la Da i el Bo— en la seva missió per recuperar els colors de Barcelona. És una producció de Grup Transversal i Tigrelab.
