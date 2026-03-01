Albert Serra guanya el primer Goya amb el documental 'Tardes de soledad': "Retrata un tema que no agrada a tothom"
El cineasta banyolí agraeix el "privilegi" d'haver pogut rodar la pel·lícula sobre el món dels toros
El director gironí Jordi Jiménez reconegut per al curtmetratge d'animació 'Gilbert'
Tardes de soledad, d’Albert Serra, Luis Ferrón, Montse Triola i Pedro Palacios, es va alçar aquest dissabte amb el Premi Goya 2026 a la millor pel·lícula documental. És, a més, la primera estatueta en la carrera del cineasta català, una de les grans injustícies dels guardons del cinema espanyol, ja que tampoc no havia estat mai nominat.
El també director de Pacifiction, El cant dels ocells o La mort de Lluís XIV ha aconseguit al llarg dels anys premis Gaudí, César i de l’Acadèmia del Cinema Europeu, però fins ara la seva obra no havia estat reconeguda als Goya. El cineasta nascut a Banyoles sí que va obtenir la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts el 2024.
En el seu discurs, Serra va agrair «el privilegi» de l’accés que va tenir a l’hora de rodar aquesta pel·lícula sobre el món dels toros i va destacar la importància i el risc de fer art «quan la part política i la ideològica xoquen amb la intimitat» i de «retratar des de la intimitat un tema que no agrada a tothom». El film retrata, en concret, la vida íntima i professional del torero Andrés Roca Rey i mostra en primer pla algunes de les seves millors feines d’una temporada. «Era una posició molt perillosa», va sostenir Serra.
Cal assenyalar que, abans de la cerimònia, dos activistes de l’organització en defensa dels drets dels animals People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) van dur a terme una protesta antitaurina a la catifa vermella durant l’arribada del director català.
Millor curtmetratge d'animació
Per altra banda, el gironí Jordi Jiménez, codirector juntament amb Alex Salu i Arturo Lacal, va guanyar el premi al millor curtmetratge d’animació amb la seva òpera prima, que ja s’ha vist en 65 festivals de tot el món. Es tracta de Gilbert, una història sobre l’amistat i l’egoisme, condensada en menys de 13 minuts.
Format en Belles Arts, Jiménez s’ha dedicat a camps tan diversos com la publicitat o l’hostaleria. Actualment, compagina les dues facetes, treballant com a cuiner a La Sopa, el centre d’acollida per a persones sense llar de Girona, i dibuixant, amb el seu àlter ego La Perra Laika, humor gràfic que aboca a la xarxa i en publicacions com La Directa. Tot plegat, mentre viu en un núvol pel recorregut del seu primer curtmetratge.
Rodat entre Barcelona i el barri de Sant Narcís de Girona, Gilbert es basa íntegrament en tècniques d’animació clàssiques, «sense cap trampa, perquè tot és artesania pura», amb elements de cartró i paper retallats i treballats sobre una taula multiplà, un tipus d’estructura que permet donar més profunditat a la imatge.
