150 cantaires majors de 60 anys omplen el Teatre Municipal el Jardí de Figueres amb la cantata 'A la ciutat'
El concert tanca mesos d'assajos del projecte Canta Gran, que promou l'envelliment actiu a través del cant coral
Berta Artigas Fontàs (ACN)
El Teatre Municipal el Jardí de Figueres s'ha omplert d'energia i emoció amb la representació de la cantata 'A la ciutat', interpretada per prop de 150 cantaires majors de 60 anys. L'espectacle, que combina actors i músics professionals i veus de diferents corals de l'Empordà, ha posat punt final a mesos d'assajos en el marc del projecte Canta Gran, una iniciativa cultural i social que vol promoure l'envelliment actiu i la participació comunitària a través de la música i el cant coral. "La música és vida", ha explicat la Rosa, una de les participants. "Les persones gran són molt agraïdes i també són molt crítiques", explica Montserrat Roset, directora musical del projecte. "D'un assaig a l'altre aconseguim millores importants".
El projecte Canta Gran va néixer de l'Auditori de Barcelona com una activitat adreçada a la gent gran per afavorir l'envelliment actiu i fomentar la seva participació en una proposta artística de gran format. Les persones participants fan de coral en un espectacle amb dos actors i una banda de músics professionals. Va començar fa 25 anys a Barcelona, però s'ha estès per diferents ciutats del territori català. De fet, Figueres és el segon any consecutiu que hi participa.
El concert d'aquest diumenge ha posat punt final a uns mesos en què les diferents corals que han participat en el projecte, com Les Veus de l'Estartit o la Coral Polígala d'Olot, han preparat el repertori. Primer, de forma individual a cada coral, i després, en assajos conjunts que s'han fet durant el mes de febrer.
L'espectacle d'enguany, 'A la ciutat', és una cantata amb música de Carles Prat i lletra d'Stefanie Kremser. L'obra, estructurada en onze peces, narra la història i l'evolució d'una ciutat sense nom, convertint-se en una oda a la vida urbana i a la humanitat que la construeix dia a dia.
Un treball musical i motor
"Hi ha una part social molt important", ha explicat Montserrat Roset, directora musical del projecte. "El fet que treballin junts i es relacionin té beneficis, però la part musical també la treballem molt", ha assegurat. "D'un assaig a l'altre aconseguim millores molt importants", ha afegit.
Roset a més ha destacat la implicació dels cantaires: "És un plaer perquè et carreguen d'energia. Són molt agraïts, però també molt crítics. Si una cosa no els agrada, ho diuen tal qual".
La proposta musical també ha incorporat moviment i petites coreografies, dirigides per Fàtima Campos, la directora d'escena. "El moviment i la dansa formen part de les persones, però s'ha de despertar", ha detallat a l'ACN. A més, també ha assegurat que la seva feina ha consistit a "endreçar i dissenyar" alguns gestos que, fets per tantes persones juntes, creen un efecte visual "potent".
Els mateixos participants coincideixen a assenyalar l'impacte positiu de la música en el seu dia a dia. "La música és vida, és el tot", ha afirmat la Rosa, una de les cantaires, que canta a la coral Els Quatre Gats i ha assegurat que "hi ha aprés molt". La Laura, una altra persona que ha format part del projecte, ha explicat que va començar a cantar "de gran" perquè amb la feina no tenia temps lliure. Ha explicat que el Canta Gran l'ha ajudat a superar un moment difícil. "Aquest any hem tingut un problema a casa i sort de la música. M'ha servit per passar-ho millor del que hauria pogut ser".
Des de l'àmbit institucional, la primera tinent d'alcaldia, Carme Martínez, ha valorat el projecte com una eina clau per combatre la solitud no volguda i reforçar la cohesió social. "Ens ajuda a reformular la soledat i a garantir que les nostres persones grans tinguin un envelliment actiu", ha assegurat.
