El Concurs de Joves Cantants de Girona estrenarà un Premi del Públic
El certamen celebrarà les proves el 7 de març a la Casa de Cultura i el lliurament de premis i recital final el dia 8 a La Mercè
El Concurs de Joves Cantants de Girona arriba a la quarta edició amb la voluntat de consolidar-se com un espai de referència per al descobriment i la projecció de noves veus líriques. La cita, organitzada pels Amics de l’Òpera de Girona i l’Associació Catalana de Professors de Cant per oferir una plataforma artística i professional a joves intèrprets i pianistes, incorpora enguany com a principal novetat el Premi del Públic. El guardó, dotat amb 400 euros, permetrà als assistents votar la seva actuació preferida.
Les proves del concurs es faran dissabte 7 de març a la Casa de Cultura. L’endemà, diumenge 8 de març, el Centre Cultural La Mercè acollirà el lliurament de premis i un recital.
Entre els objectius del certamen hi ha impulsar el talent emergent en el camp de la lírica i la cançó catalana, apropar la música vocal a nous públics i generar oportunitats professionals. El palmarès 2026 inclou, entre d’altres, dos Premis Montserrat Fabra a les millors interpretacions operístiques, un guardó a la millor interpretació de cançó catalana, dos premis per a intèrprets menors de 22 anys, un premi al millor pianista acompanyant (menor de 30) i fins a quatre premis extraordinaris del jurat, a més del nou guardó del públic.
El jurat estarà format per la soprano Tina Gorina; la pianista i repertorista del Mozarteum de Salzburg Victòria Guerrero, i el director i compositor Francesc Prat.
