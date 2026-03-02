Els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet, junts per primer cop al festival Sons del Món de Roses
Faran un concert el 31 de juliol que han batejat amb el nom 'El so d'una generació'
Els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet actuaran junts per primer cop al festival Sons del Món de Roses. La cita serà el 31 de juliol i el concert l'han batejat amb el nom 'El so d'una generació'. En un comunicat, el festival remarca que els tres grups són "coetanis" i van aparèixer entre els anys 2005 i 2012: "Han estat tres dels màxims representants del so d'una generació que bevia del pop, del folk, de la cançó d'autor, amb lletres costumistes i properes". Canons com Jean Luc, Louisiana o Els Camps de Cotó, Pa amb Oli i Sal, Bicicletes, Those Little Thing o Home is where the heart is ja són patrimoni col·lectiu de tota una generació i formen part del cançoner.
Segons informa Sons del Món, la vetllada està pensada perquè sigui "una gran festa", amb les actuacions dels tres grups perquè per primera vegada el públic podrà gaudir en un mateix concert d'un grapat de hits que convertiran la nit en un "autèntic karaoke".
El concert es farà a l'escenari de la ciutadella de Roses, que tindrà un espai de gaudi per al públic amb fins a deu propostes gastronòmiques, un espai de tast de vins de la DO Empordà, un espai de cocteleria, i DJ per començar i acabar la nit.
Els Amics de les Arts arribaran a Sons del Món per celebrar els seus 20 anys de trajectòria. Serà una oportunitat única per reviure els himnes de la banda gironina i redescobrir les noves cançons. Amb un directe fresc, proper i ple d'energia, convidaran el seu públic a celebrar plegats dues dècades de música, històries i moments inoblidables.
Blaumut farà a Sons del Món un dels últims concerts abans d'una aturada indefinida. Amb la gira 'El millor que hem fet', el grup tanca un cicle per repassar els grans moments d'una carrera "marcada per la delicadesa, la coherència i la recerca constant de la bellesa". Serà una pausa conscient per obrir un parèntesi als escenaris i dedicar temps a la composició del seu pròxim treball, sense data de sortida i sense presses.
Ramon Mirabet oferirà al festival una actuació amb un format especial per presentar la nova etapa que ha culminat amb la publicació de 'V', el seu cinquè disc i que és un homenatge a la seva infància. Les cançons sorgeixen d'experiències personals que han convertit la vida "en una aventura apassionant".
Aquest concert, amb entrades a la venda al web del festival a partir de les vuit del vespre, s'afegeix als ja anunciats pel festival de Pablo Alborán (25 de juliol), Lax'n'Busto (1 d'agost) Sergio Dalma (7 d'agost), i Joan Dausà (8 d'agost).
