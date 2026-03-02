Un equip de la UdG publica un llibre que combina misteris, joc de detectius i llengua
El projecte està enfocat a alumnes de secundària amb l'objectiu d'aprendre a través del joc
Un equip de docents de la Universitat de Girona (UdG) ha publicat 'Joc negre', un llibre amb 34 misteris que els lectors -idealment estudiants de secundària- hauran de resoldre. A través d'aquests misteris, el públic treballa el lèxic, la comprensió lectora, la lògica, les varietats lingüístiques, el discurs oral o la fonètica. La directora del projecte, Maria Fernández, ha explicat a l'ACN que la iniciativa va néixer fa 14 anys en un institut de Banyoles i a poc a poc van anar engreixant el projecte fins que fa un any van demanar una ajuda a la universitat per tirar la publicació endavant. El llibre està a la venda, però també l'han publicat en obert per tal que sigui un recurs disponible per a tots els docents interessats.
'Joc negre' es desenvolupa en un món fictici creat especialment pel llibre. Es tracta de Masfosc del Clot, el poble on el lector haurà de resoldre els 34 misteris que se'ls planteja. Per fer-ho tindran diversos recursos, com ara un mapa amb el poble o un arbre genealògic amb totes les famílies que hi habiten. I a partir d'aquí un pot decidir si començar pel principi o anar fent capítols a l'atzar.
De fet, una de les membres de l'equip, Íngrid Vilà-Giménez, explica que hi ha "vuit itineraris" diferents i cada un correspon a una àrea concreta de treball. Per exemple, dins de l'ortografia i la puntuació hi ha quatre capítols que permetran aquells lectors que els llegeixin treballar aquest àmbit concret. A més, també hi ha nivells de dificultat que se simbolitzen amb un corb al principi de cada capítol.
La intenció és treballar diverses disciplines mentre es gaudeix de la lectura. Una de les membres del projecte, Montserrat Mola, detalla que "el lector aprèn sobre la marxa els coneixements". El llibre agafa "la llengua com un tot" que posteriorment es va desgranant en aspectes com ara la fonètica, el discurs oral o l'ortografia. A més, han aprofitat per rescatar algunes paraules poc utilitzades per aconseguir fomentar-ne l'ús i "tancar el cercle del món fictici" que han recreat.
Els misteris recopilats a 'Joc negre' són ficticis, tot i que alguns d'ells es basen en fets que han passat a la realitat. A més, el llibre està farcit "d'homenatges i referències" a autors de literatura catalana i també del gènere negre. Per exemple, hi ha un notari que es diu Riera en referència a 'Mirall trencat' de Mercè Rodoreda o el bar de l'Acurador en referència a una de les obres de Toni Gomila.
Per altra banda, Alba Fraser insisteix en la importància del joc com a una eina educativa. "'Joc negre' està pensat com un joc on el lector està més preocupat de buscar el culpable i resoldre el misteri que de res més", explica una de les autores. A més, el llibre és una eina que els alumnes poden treballar-lo a l'aula però també fora de classe. "Volem contribuir a ensenyar el català sense complexos", afegeix Fraser.
I tots aquests misteris estan fets sota la mirada i el control de la lingüista forense, Roser Giménez. Aquesta disciplina es concentra en el bon ús del lèxic per evitar ambigüitats i també analitzar la llengua per entendre les interpretacions que pot tenir cada paraula o cada frase. Giménez explica que és "poc habitual" tenir aquesta mirada de lingüista forense per resoldre misteris i casos. "La gràcia del llibre és que s'ho passin bé analitzant la construcció d'una frase, la puntuació o les paraules que utilitzen per a resoldre els misteris que es plantegen", detalla la lingüista.
El llibre 'Joc negre' s'ha publicat gràcies a una ajuda de la Universitat de Girona (UdG) i es pot comprar, tot i que també està disponible en línia a través del web de la mateixa universitat. Malgrat que està pensat per a alumnes de secundària, les autores del llibre expliquen que s'han trobat que hi ha moltes persones adultes que també s'hi han enganxat i que alguns professors també el treballen a aules de primària.
