Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rubau SpeedsterPreguntes funcionariEspècies invasoresDesaparegut SusquedaGirona - CeltaConflicte Pròxim Orient
instagramlinkedin

El Pot Petit celebrarà el seu propi festival a Sant Pere Pescador

El Camping Las Dunas acollirà l'esdeveniment, que tindrà lloc entre el 12 i el 14 de juny amb música, tallers i espectacles

El Pot Petit durant el seu concert al Cap Roig.

El Pot Petit durant el seu concert al Cap Roig. / Jose Irun

Redacció

Redacció

Girona

El Camping Las Dunas de Sant Pere Pescador acollirà del 12 al 14 de juny la primera edició del festival FestiPOT, el festival d'El Pot Petit. L'esdeveniment proposarà música en directe, espectacles, tallers i activitats familiars durant tres dies juntament amb els personatges més estimats del Pot Petit.

Aquest serà un dels pocs concerts que farà el grup durant aquest any, segons ha anunciat en un comunicat, i preveu reunir-hi prop de 3.000 persones. Les entrades es podran reservar a partir del 4 de març amb un pack d'allotjament i accés al festival a través del web del càmping.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents