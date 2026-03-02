Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Girona FCSpar GironaFestival del CircComarquesGironaAgenda Girona
instagramlinkedin

El Recòndit tanca el cartell amb l'estrena del primer disc de Max Navarro

El cantant sortit d'«Operación Triunfo» actuarà a la Vil·la Romana de Vilauba, Camós, el divendres 15 de maig

Max Navarro, en una imatge promocional.

Max Navarro, en una imatge promocional. / DdG

Alba Carmona

Alba Carmona

Girona

El festival Recòndit del Pla de l’Estany tanca el cartell amb l’estrena a Catalunya del primer disc de Max Navarro. Després del seu pas per Operación Triunfo, Navarro estrenarà el seu directe en primícia el divendres 15 de maig a la Vil·la Romana de Vilauba, a Camós.

Convertit en un dels fenòmens musicals del moment, Max Navarro acumula més de 2 milions de reproduccions amb Estrelles, el primer single de la història dOperación Triunfo fet en català. Ara, el cantant de 23 anys està enllestint el que serà el seu primer disc, que publicarà aquest any i que recollirà cançons que ha compost durant la seva estada a l’acadèmia.

El concert s’afegeix a un cartell amb noms com Ismael Serrano, La nit de les roses de Mishima, Ramon Mirabet, Maria Jaume, Andrés Suárez, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, Renaldo & Clara, Suu o Lildami. De març a juliol, el festival oferirà més d’una vintena de concerts als nou municipis menys poblats del Pla de l’Estany, com Serinyà, Fontcoberta o Crespià.

Notícies relacionades i més

Les entrades es posen a la venda aquest dilluns a les 10 al web de la promotora La Tornada.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents