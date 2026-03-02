El Recòndit tanca el cartell amb l'estrena del primer disc de Max Navarro
El cantant sortit d'«Operación Triunfo» actuarà a la Vil·la Romana de Vilauba, Camós, el divendres 15 de maig
El festival Recòndit del Pla de l’Estany tanca el cartell amb l’estrena a Catalunya del primer disc de Max Navarro. Després del seu pas per Operación Triunfo, Navarro estrenarà el seu directe en primícia el divendres 15 de maig a la Vil·la Romana de Vilauba, a Camós.
Convertit en un dels fenòmens musicals del moment, Max Navarro acumula més de 2 milions de reproduccions amb Estrelles, el primer single de la història d’Operación Triunfo fet en català. Ara, el cantant de 23 anys està enllestint el que serà el seu primer disc, que publicarà aquest any i que recollirà cançons que ha compost durant la seva estada a l’acadèmia.
El concert s’afegeix a un cartell amb noms com Ismael Serrano, La nit de les roses de Mishima, Ramon Mirabet, Maria Jaume, Andrés Suárez, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, Renaldo & Clara, Suu o Lildami. De març a juliol, el festival oferirà més d’una vintena de concerts als nou municipis menys poblats del Pla de l’Estany, com Serinyà, Fontcoberta o Crespià.
Les entrades es posen a la venda aquest dilluns a les 10 al web de la promotora La Tornada.
