El castell de Púbol explora la relació entre Salvador Dalí i el fotògraf Horst en una exposició temporal

La mostra compta amb dues peces de roba inèdites i una fotografia de Gala retocada pel mateix pintor

Les imatges de la nova exposició al castell de Púbol / Aleix Freixas

Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

Girona

La Fundació Gala Salvador Dalí inaugura una exposició temporal al castell de Púbol sobre la relació del pintor alt-empordanès amb el fotògraf Horst P Horst. La directora dels museus, Montse Aguer, ha explicat que la mostra "parla de moda i de com el vestuari transmet un conjunt de missatges" que la parella Salvador i Gala Dalí tenien molt en compte. En la mostra que s'ha obert al públic aquest mateix dimarts hi ha dues peces de roba que no s'havien exposat mai al públic i també una fotografia de Gala que posteriorment Dalí havia retocat pintant-hi a sobre. La mostra temporal s'estrena coincidint amb el 30è aniversari de l'obertura al públic del castell de Púbol.

