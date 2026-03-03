«La diferència està en el límit moral amb què actua cada partit polític»
El periodista Bernat Gimeno debuta en la novel·la amb «Set de poder», un «thriller» polític que s’endinsa en les ambicions i estratègies dels mesos decisius abans d’uns comicis al Parlament.
L'actual director de comunicació de «La Xarxa» va ser el responsable de comunicació en dos departaments de la Generalitat
El periodista Bernat Gimeno (Breda, 1987) debuta en la novel·la amb Set de poder (Rosa dels Vents), un thriller polític que s’endinsa en les ambicions i estratègies dels mesos decisius abans d’uns comicis al Parlament. L’obra explora les fronteres morals del poder, el paper del periodisme i la irrupció de noves forces polítiques en un escenari marcat per la polarització. L'escenari polític no li és gens aliè, perquè tot i que actualment és director de comunicació de La Xarxa, Gimeno va ser el responsable de comunicació en dos departaments de la Generalitat.
La història comença seixanta dies abans d’unes eleccions al Parlament de Catalunya, quan Pol Guiu, un jove periodista, rep l’encàrrec de seguir els moviments de Clara Montfort. Cap carismàtica del Front Patriòtic, Montfort maniobra al límit de l’ètica i la moral per consolidar la seva autoritat dins del partit. El fil conductor és el poder: investigar-lo, narrar-lo, conquistar-lo i conservar-lo. Aquest és el motor narratiu de Set de poder, la primera novel·la de Gimeno, un thriller de ritme àgil que ofereix una mirada directa i sense concessions sobre la realitat de la política i els mitjans de comunicació.
Tot i que l’autor insisteix que es tracta de ficció, el lector reconeixerà de seguida ressonàncies del context polític català actual. Un escenari en què les formacions d’extrema dreta han deixat de ser marginals per aspirar a quotes reals de representació. «Els paral·lelismes es queden en mans del lector. És cert que s’hi poden trobar similituds, però no ho vaig fer amb la intenció que hi hagués una comparació directa», explica l’autor.
Gimeno coneix bé el terreny on ambienta la seva novel·la. Periodista de formació, ha dedicat l’última dècada a la comunicació institucional en l’administració pública, tant a l’Ajuntament de Barcelona com a la Generalitat. «He viscut molts anys de manera molt intensa què és la comunicació política. Durant aquest temps pensava que algun dia m’agradaria escriure una història sobre això», afirma.
A la novel·la, l’ambició travessa els personatges sense caure en una visió simplista de bons i dolents. Gimeno insisteix en la dualitat com a eix narratiu. «No volia que fos un tòpic de la política i dels seus líders com el pitjor del món. Presento una cara més fosca, persones que creuen que la fi justifica els mitjans, però també l’altra part. Polítics que prioritzen els seus ideals per sobre dels interessos personals. M’interessava mostrar que hi ha bona política i mala política».
«Hi ha molta gent que inverteix el seu temps lliure a penjar cartells, a fer reunions o a tirar endavant projectes col·lectius. En un percentatge molt alt, la política és això», sosté l’escriptor. Reconeix, tanmateix, que també hi ha abusos i corrupció. «És evident que hi ha gent que utilitza la política per lucrar-se o per benefici personal. Això també forma part de la nostra realitat».
El límit moral dels partits
Per a l’autor, la diferència fonamental entre partits no està en l’ambició, sinó en els límits morals que accepten. «Els partits són instruments creats per assumir el poder i conservar-lo. La diferència està en el límit moral amb què actua cada partit polític. A l’extrema dreta veiem gairebé cada dia com es traspassen: estigmatització de col·lectius, atacs directes a adversaris… actuen amb altres regles».
La decisió d’escriure un thriller polític també té influències culturals clares. «Sóc molt fan de sèries com Borgen o House of Cards. A la televisió, el gènere polític està molt treballat, però en literatura potser no tant. Amb la meva formació professional era quelcom que em rondava pel cap. Pensava que, si tenia temps, m’agradaria fer ficció sobre això».
Més enllà de qualsevol lectura ideològica, Gimeno subratlla que l’objectiu principal de Set de poder és narratiu. «La finalitat és que sigui una novel·la entretinguda, que enganxi, que generi interès. El segon objectiu és la lectura que es pot fer de l’extrema dreta i de la seva manca d’escrúpols».
L’autor presentarà el llibre el pròxim 27 de març al Centre Cultural Els Forns de Breda.
Subscriu-te per seguir llegint
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Quatre estudiants gironins són premiats en un campionat estatal de formació professional
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Albert Serra guanya el primer Goya amb el documental 'Tardes de soledad': 'Retrata un tema que no agrada a tothom
- Rubau Speedster: el cotxe nascut a l’Empordà que es va presentar davant Fernando Alonso
- Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores