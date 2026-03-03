Jean Echenoz i Maria Stepànova, reclams d'un MOT per viatjar quan no es pot
El festival literari se celebrarà del 19 al 21 de març a Olot i del 26 al 28 a Girona, amb noms com José Ovejero, Jordi Lara o Rosa Maria Calaf
S'afegeixen als noms ja anunciats, com Gian Marco Griffi, Julio Llamazares o Irene Pujadas
Escriptors com Jean Echenoz i Maria Stepànova seran la beneïda alternativa a les turbulències que impossibiliten viatjar en un festival MOT dedicat al viatge en la literatura. La dotzena edició del certamen literari se celebrarà del 19 al 21 de març a Olot i del 26 al 28 a Girona, amb un cartell que completen noms com Eimear McBride, José Ovejero, Jordi Lara o Rosa Maria Calaf, i que s’afegeixen als ja anunciats prèviament, com Gian Marco Griffi; un clàssic com Julio Llamazares o Irene Pujadas, un dels noms a l’alça de les lletres catalanes gràcies a La intrusa.
Sota el lema «Me’n vaig. El viatge en la literatura», l’edició d’enguany explorarà a partir d'una trentena d'autors el viatge com a tema literari en tots els sentits: des de les aventures físiques fins als desplaçaments forçosos de l’exili, passant pels recorreguts interiors i les transformacions personals.
L’escriptora i periodista saltenca Eva Vázquez, comissària d’aquesta edició, destaca l’oportunitat del tema escollit en el context actual, per les dificultats de moure’s en tren pel desgavell de Rodalies i en avió per la crisi al Pròxim Orient, perquè «la literatura serveix per contradir la realitat, també plantejant el viatge com a utopia o somni». Reconeix, però, que «el viatge és un regal enverinat, perquè és una paraula on hi cap tot». Per abarcar tantes facetes del viatge com sigui possible, s’han previst dotze taules rodones i dos VerMOT.
Com és habitual, el gran reclam del programa seran els autors internacionals. Encapçala la llista el francès Jean Echenoz, que als anys noranta va guanyar el prestigiós premi Goncourt amb Me’n vaig, la novel·la de la qual el festival ha manllevat el lema d’aquest any. Echenoz conversarà amb la seva traductora, Anna Casassas, en la cloenda del certamen a Girona.
També serà destacada la presència a Olot de l’escriptora russa Maria Stepànova, actualment resident a Berlín per la seva oposició al règim de Putin. Conversarà sobre el desarrelament, l’exili i el pes de la memòria quan es viu a l’estranger amb l’eslovena Simona Škrabec.
Gian Marco Griffi, l’autor de l’exitós Ferrocarrils de Mèxic, tancarà el MOT a Olot per parlar de Mapes tenebrosos amb el seu traductor al català, Pau Vidal, i la novel·lista irlandesa Eimear McBride reflexionarà amb Mar Camps sobre les sales d’espera i els no-llocs, com les habitacions d’hotel.
Però, més enllà dels autors forans, el MOT abordarà temes igualment interessants, com els viatges que es torcen, creuant José Ovejero i Bibiana Candia; els camins d’Europa, amb Joan Benesiu i Antoni Martí Monterde, o la invenció dels llocs, sumant Saray Encinoso i Marc Colell.
Els viatges que permeten els versos d’Adrià Targa i Lluís Calvo; el viatge al passat de la mà de Julio Llamazares o l’aventura nòmada, en un VerMOT moderat per Rosa Maria Calaf, seran altres qüestions que s’abordaran al festival.
Com és habitual, a més, el programa oficial es complementarà amb les activitats del +MOT, que inclouen presentacions, projeccions, exposicions o el recital El periple poètic.
