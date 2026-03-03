Sidonie, Mishima, Tarta Relena i La Ludwig Band en format familiar completen el cartell del Microclima de Camprodon
El festival creix en nombre d'artistes i en aforament, mantenint el Parc de la Mare de la Font com a escenari
Se celebrarà del 31 de juliol al 3 d'agost, amb Els Pets, Els Amics de les Arts, Anna Andreu o Remei de Ca la Fresca com a altres noms destacats
Sidonie, Mishima, Tarta Relena i La Ludwig Band, amb un concert pensat per al públic familiar, se sumen al cartell del festival Microclima de Camprodon, que creix amb més artistes i un recinte ampliat. Del 31 de juliol al 3 d’agost, el certamen reunirà una quinzena d’artistes i confirma així el seu creixement després d’un 2025 en què va registrar un 90% d’ocupació i va fer el ple en dues de les tres jornades.
La bona rebuda per part del públic, que enguany ja havia pràcticament exhaurit l’aforament per a la nit que compartiran Els Pets i Els Amics de les Arts l'1 d'agost, ha fet que l’organització es replantegés l’espai per ampliar el recinte i poder doblar l’aforament total. El festival es mantindrà al Parc de la Mare de la Font, com fins ara, però amb més metres quadrats per a la zona de concerts.
La primera nit, divendres 31, estarà encapçalada per Sidonie, amb el seu primer disc íntegrament en català, Catalan Graffiti, i Mishima, que tornen a Camprodon després d’estrenar-se al Microclima en l’edició de 2023.
La nit de dissabte ja havia anunciat els seus plats forts, Els Pets i Els Amics de les Arts, i la de diumenge comptarà amb Tarta Relena, Anna Andreu, Mazoni, Remei de Ca la Fresca i Minibús Intergalàctic, que arribarà al Ripollès amb un nou treball sota el braç.
La Ludwig Band repetirà visita al Microclima, on ja va actuar l’any passat, però aquesta vegada a la tarda, pensant en el públic familiar. Els d'Espolla seran l'atractiu del Microclima en Família, una jornada d’activitats pensada per als més petits que tancarà els quatre dies de festival.
El cartell es completa amb el retorn de Nyandú, que anuncien d’aquesta manera la seva tornada als escenaris després de cinc anys d’aturada; Al·lèrgiques al Pol·len i Celobert, a més dels tres concerts gratuïts a l’espai village.
Pel que fa al cicle Microclima de Primavera, se celebrarà els dissabtes de maig i juny, amb quatre concerts de petit format en noves ubicacions. L’obrirà Feliu Ventura el 16 de maig a Can Pascal, i seguiran Blanca Campins, Júlia Cruz i Arnau Serrallonga.
Subscriu-te per seguir llegint
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores
- Retornats de França a Portbou
- «És inviable que nenes de quatre anys entrenin fins a les vuit del vespre i a l'exterior»
- Quan la nit es tenyeix de vermell: els fanals canvien per protegir salut i natura
- Rubau Speedster: el cotxe nascut a l’Empordà que es va presentar davant Fernando Alonso
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona