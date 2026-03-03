El Sismògraf transformarà els bufadors de la Garrotxa en un escenari d'arts vives
El projecte reunirà 120 alumnes de secundària amb artistes i científics per crear un itinerari escènic al parc de Pedra Tosca
Crear un itinerari al Parc de Pedra Tosca des de les aules unint el coneixement artístic i científic, i estrenar-lo dins la programació d'aquest any del Festival Sismògraf. Aquest és el nou projecte sorgit dins el festival olotí que enguany tindrà lloc entre el 23 i el 26 d'abril.
L'impuls de la iniciativa Bufadors. Ciències i arts en viu a les aules neix de l'interès per explicar a través d'itineraris d'arts vives conceptes científics vinculats a la geologia, la termodinàmica, el vulcanisme, la formació del paisatge i els ecosistemes cavernícoles. Entre els artistes participants hi ha Azucena Momo, Aram Pou, Aimar Pérez i Moon Ribas. L'assessorament científic anirà a càrrec de Llorenç Planagumà, i la mediació cultural recaurà en Albert Grabulosa.
El punt de partida són els bufadors del Parc de Pedra Tosca, que serviran d'inspiració a 120 alumnes de 3r de secundària de l'Institut Bosc de la Coma d'Olot. Durant el primer trimestre treballaran en cinc grups juntament amb un equip format per un científic, un artista, un docent i un mediador cultural. El projecte es presentarà durant el festival amb quatre presentacions públiques.
