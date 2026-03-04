Banyoles obrirà el nou museu d'art el 27 de març amb l'exposició de la col·lecció Gimferrer
L'equipament tindrà obres de Miró, Tàpies, Picasso o Chillida
L'Ajuntament de Banyoles obrirà el nou Centre d'Art el 27 de març que permetrà mostrar al públic les 136 obres que formen col·lecció que la família Gimferrer ha cedit al consistori. L'equipament estarà a la plaça Major, en els edificis històrics del Molí de la Plaça i Can Teixidor i a finals d'any es va acabar la reforma integral de l'espai. El museu comptarà amb obres de pintura catalana i espanyola dels segles XIX I XX i exposarà peces de Joan Miró, Antoni Tàpies, Pablo Picasso, Eduardo Chillida o Marià Fortuny. La inauguració es farà el 27 de març al matí però el primer dia obert al públic serà el divendres 28. A més, es faran jornades de portes obertes fins al 6 d'abril, coincidint amb Setmana Santa.
- Retornats de França a Portbou
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de "cafè dels rics" a centre neuràlgic del municipi
- De fregar el 9 a Batxillerat a escollir una FP
- Caos en el servei d'alta velocitat Girona-Barcelona