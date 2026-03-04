Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Banyoles obrirà el nou museu d'art el 27 de març amb l'exposició de la col·lecció Gimferrer

L'equipament tindrà obres de Miró, Tàpies, Picasso o Chillida

Algunes de les obres que formen la col·lecció Gimferrer que es podran veure al Centre d'Art de Banyoles. / Ajuntament de Banyoles

ACN

Banyoles

L'Ajuntament de Banyoles obrirà el nou Centre d'Art el 27 de març que permetrà mostrar al públic les 136 obres que formen col·lecció que la família Gimferrer ha cedit al consistori. L'equipament estarà a la plaça Major, en els edificis històrics del Molí de la Plaça i Can Teixidor i a finals d'any es va acabar la reforma integral de l'espai. El museu comptarà amb obres de pintura catalana i espanyola dels segles XIX I XX i exposarà peces de Joan Miró, Antoni Tàpies, Pablo Picasso, Eduardo Chillida o Marià Fortuny. La inauguració es farà el 27 de març al matí però el primer dia obert al públic serà el divendres 28. A més, es faran jornades de portes obertes fins al 6 d'abril, coincidint amb Setmana Santa.

El col·leccionista i crític d'art Jordi Gimferrer amb el regidor de Cultura de Banyoles, Miquel Cuenca, parlant sobre les recreacions visuals del que serà el nou Centre d'Art al municipi / Aleix Freixas / ACN

