Els Premis Recvll de Blanes reuneixen 143 obres
Els guanyadors de la 62a edició es faran públics diumenge, en una gala al teatre
Unes 140 obres es disputen els LXII Premis Recvll, que s’entregaran diumenge al Teatre de Blanes. S’hi han presentat 143 obres, una xifra lleugerament inferior a les 149 de l’any passat, tot i que el volum d’autors (127) es manté.
Per modalitats, la participació es concentra sobretot en els apartats de Narració i Poesia, amb 51 i 50 obres presentades, respectivament. Les dotacions principals són de 2.500 euros per al Premi de Narració Joaquim Ruyra i 2.000 euros tant per al Premi de Poesia Benet Ribas com per al Premi de Teatre Josep Ametller. Les categories de Periodisme i Retrat Literari estan dotades amb 800 euros cadascuna, mentre que el Premi de Cançó en Català és de 500 euros. La dotació econòmica global dels premis suma 8.600 euros, a més de la publicació o difusió de les obres guardonades.
La procedència dels participants és variada, amb una majoria d’autors de Barcelona (67), seguida de les comarques gironines (17) i del País Valencià (12). També hi ha participació de Tarragona (9), Illes Balears (9), Lleida (5) i Blanes (6), a més de dos participants d’altres procedències.
En aquesta edició, el jurat dels premis de Narració, Poesia, Teatre, Periodisme i Retrat Literari està integrat per Maria Mercè Roca, que exerceix de presidenta; Eloi Falguera Vidal, Josep Maria Fonalleras, Laura Masmiquel, Mònica Rabassa, Francesc Robert i Salvador Roca. Pel que fa al Premi de Cançó en Català, el jurat el formen Josep Maria Guinart, Sue Gere, Xavi Pendon, Jordi Molina —que s’hi estrena enguany— i Joan Vissi. La secretària del jurat continua sent Maria Àngels Vázquez.
Una gala oberta al públic
L’acte de lliurament estarà encapçalat per l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández; la directora territorial de Cultura a Girona, Isabel Bernal, i la presidenta del jurat, Maria Mercè Roca, entre altres representants institucionals. Per segon any consecutiu, el director de Ràdio Marina, Josep Lluís Vidal, farà de mestre de cerimònies juntament amb la secretària del jurat, Maria Àngels Vázquez. Durant la gala, el jurat Salvador Roca entrevistarà breument els guanyadors a mesura que es vagin fent públics.
