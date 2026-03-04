El Festival Jazz Figueres s'obre a nous gèneres i aposta pel talent emergent
La banda de fusió Cat Klezmer Trio, el guitarrista Tòfol Martínez i la seva Blues Band i el Barcelona Gospel Messengers són algunes de les propostes de la 30a edició
La programació de la 30a edició del Festival Jazz Figueres aposta per una triple renovació: noves dates (del 2 al 5 d'abril), obertura a gèneres com el blues i el gospel, i propostes d'artistes emergents. Als concerts ja anunciats (la saxofonista Irene Reig, 3 d'abril; i la Sant Andreu Jazz Band, 4 d'abril), s'hi sumen bandes consagrades com la Barcelona Gospel Messengers i també propostes com la banda de fusió de músiques del món Cat Klezmer Trio (2 d'abril) i el guitarrista Tòfol Martínez i la seva Blues Band (3 d'abril). Roger Canals, The Dawn Beat i A Contra Blues completen la programació que tindrà lloc a la plaça de l'Ajuntament. Pel que fa a la programació alternativa nocturna que ofereix el festival (off), es complementa amb els concerts que oferiran al Cafè del Casino Xarli Blue Trio (2 d'abril), Sweet Marta &Johnny Bigstone (3 d'abril), Combustication (4 d'abril) i Anna Herrero (5 d'abril).
Més enllà de la varietat musical, la mostra també ha inclòs més activitats complementàries que es faran setmanes abans que comenci el festival, com dues projeccions cinematogràfiques, una xerrada i una exposició commemorativa de pintures, cartells i fulletons vinculada a les edicions anteriors.
La presentació del festival, organitzat pel Casino Menestral Figuerenc amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, ha tingut lloc al terrat de la Casa Natal Salvadó Dalí amb una actuació de Magnòlia Jazz Trio. Durant l'acte, els organitzadors han explicat que el canvi de rumb del festival pretén acostar-se amb propostes atractives per a totes les edats i públics. També hi ha l'objectiu d'incrementar l'assistència de públic amb activitats relacionades amb el jazz i Figueres, a través d'eines com el cinema i la difusió acadèmica. Per això, els actes començaran el pròxim 14 de març amb la inauguració de l'exposició del 30è aniversari a la sala d'exposicions tempora del Museu del Joguet de Catalunya. El 20 de març el mateix museu acollirà una xerrada sobre la trajectòria del festival, i els dimecres 25 de març i 1 d'abril hi haurà les dues projeccions cinematogràfiques a la Sala Toni Montal de La Cate - es projectaran Let's get lost (chet Baker) i Bill Evans: Time remembered respectivament).
La inauguració oficial de la 30a edició tindrà lloc el 2 d'abril al Casino Jazz club amb el concert de Cat Klezmer Trio, amb un tast de vins del celler Hugas de Batlle.
