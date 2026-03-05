El Book Music Festival es consolida i tindrà una edició gironina
La fira musical reuneix al Casinet d’Hostafrancs 25 expositors amb més de 5.000 volums de tots els gèneres. Estarà oberta fins al dia 16.
Ignasi Fortuny
Un any després de la seva estrena, el Book Music Festival confirma la seva aposta i consolida el seu format repetint les xifres del seu debut en una segona edició per la qual han desfilat uns 3.000 assistents, segons assenyalen els organitzadors de la primera fira d’Espanya dedicada al llibre musical. La mostra, que va estrenar la seva àmplia programació el 25 de febrer (i tancarà el 16 de març amb la clausura de l’exposició fotogràfica de Mario Olmos a VisualKorner), va viure el cap de setmana passat la seva part central amb el Casinet d’Hostafrancs com a seu. Una fira amb 25 expositors i més de 5.000 llibres, a més de l’oferta de concerts, xerrades i presentacions.
El Book Music Festival, cita dirigida per Jaume Massaguer i Cristina de Fortuny, ha incorporat aquest any a la seva programació espais a Barcelona com l’Antiga Fàbrica Estrella Damm i la Biblioteca Vapor Vell, novetats que des de l’organització valoren molt satisfactòriament. A més de confirmar la tercera edició a la capital catalana, el Book Music Festival amplia l’horitzó i tindrà una edició de petit format, molt centrada en el sector editorial, a la província de Girona, en una ciutat que s’anunciarà pròximament. Aquesta nova fira se celebrarà entre el setembre i l’octubre d’aquest mateix any.
