El festival d'El Pot Petit a Sant Pere esgota 3.000 entrades en només tres hores
Aquesta serà la primera edició del FestiPOT, un certàmen familiar organitzat pels membres del grup
La primera edició del FestiPOT ha exhaurit totes les entrades en només tres hores. Aquest dijous es posaven a la venda les localitats, la reserva de bungalous i també les parcel·les disponibles pel cap de setmana del 12 al 14 de juny a Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà, al càmping Las Dunas. Els organitzadors d'aquesta proposta familiar són els membres de la banda d'El Pot Petit i es preveu que al llarg del cap de setmana hi hagi actuacions musicals, tallers i altres espectacles familiars. En les pròximes setmanes, els organitzadors explicaran altres artistes que hi participaran, a banda de la mateixa banda familiar, en una de les úniques actuacions que tenen prevista per a 2026. En concret s'han venut unes 3.000 localitats, entre les diferents modalitats disponibles, en només tres hores.
El FestiPOT, per tant, ha superat totes les expectatives. Ja no queden entrades, ni bungalows ni parcel·les disponibles al Camping Las Dunas, i això que encara no s'ha anunciat la programació. Segons fonts dels organitzadors "la resposta del públic ha estat massiva i confirma l'enorme il·lusió que ha generat aquesta primera edició del festival, pensat perquè famílies d'arreu puguin gaudir d'un cap de setmana ple de música, espectacles i activitats en un entorn únic. Aquesta gran resposta del públic "evidencia la forta connexió del projecte amb el públic familiar i amb els seguidors d'El Pot Petit, un dels fenòmens musicals i culturals més estimats pels infants i les seves famílies".
El FestiPOT neix amb la voluntat de crear una experiència única: un festival pensat especialment per a famílies, amb concerts, activitats i propostes creatives que fomenten la música, la imaginació i la convivència. Des de l'organització es vol agrair la confiança i l'entusiasme de totes les famílies que han fet possible aquest "sold out exprés", i es continuarà treballant en els pròxims dies per compartir més detalls de la programació i de totes les sorpreses que el FestiPOT té preparades.
