El festival Strenes impulsa una Batalla de DJs a La Mirona
El certamen, que se celebra del 27 de març al 3 de maig, ja ha venut el 85% de l’aforament
Als noms ja anunciats, com Sílvia Pérez Cruz, La Ludwig Band o Joan Dausà, hi suma ara una nit de música de club i artistes emergents com Greta o Maig
El festival Strenes estrenarà una Batalla de DJs a la sala La Mirona de Salt. El festival gironí, que del 27 de març al 3 de maig reunirà trenta-quatre propostes musicals amb noms com els ja anunciats de Sílvia Pérez Cruz, La Ludwig Band, Maria Arnal o Els Amics de les Arts, tanca definitivament el cartell mirant cap a la música de club i cap a artistes emergents com Greta, Maig o Guillem Bautista. De les 32.400 entrades a la venda, ja n’ha venut el 85%.
La nit protagonitzada per Mon DJ, Trapella DJ, K-Zu i DJ Capde a La Mirona és una “iniciativa pionera a Catalunya” que busca “reivindicar la figura del DJ, que cada vegada es veu com un artista més”, explica el director del festival, Xavi Pascual. Serà el 2 de maig i funcionarà a partir d’enfrontaments cara a cara entre els punxadiscos.
La Batalla de DJs serà una de les novetats de la catorzena edició del certamen, juntament amb la recuperació del pavelló de Fontajau com a escenari per a grans concerts, amb l’estrena de la nova gira de Joan Dausà, que ja ha exhaurit les 6.500 entrades disponibles.
I és que ja s’ha venut el 85% de l’aforament total del festival. El certamen ha posat més entrades a la venda que mai, 32.400, que representen gairebé el doble que l’any passat, i ja n’ha venut 24.700, amb plens per als concerts de Joan Dausà, Luz Casal, Sílvia Pérez Cruz, La Ludwig Band o Els Amics de les Arts, per exemple. En total, hi ha una quinzena de concerts exhaurits i cinc més estan a punt d’omplir-se.
Pascual assegura que és “la millor edició del festival fins al moment”. Amb un 30% de les propostes gratuïtes, referma “l’aposta per la renovació d’artistes”, amb més noves veus, i la paritat, amb prop de la meitat del cartell format per dones i grups liderats per dones.
L’estrena dels nous discos de La Ludwig Band, Maria Arnal o Sílvia Pérez Cruz, que inaugurarà el festival amb un doble concert a l’Auditori de Girona; l’inici de la celebració dels quaranta anys de Lax’n’Busto; els vint anys d’Els Amics de les Arts, o el retorn de Luz Casal seran alguns dels plats forts de la pròxima edició del festival Strenes de Girona. Aquesta edició també comptarà amb Macaco, Ginestà, Dan Peralbo i el Comboi, Els Miralls de Dylan (Gerard Quintana i Jordi Batiste) o Ferran Palau.
La Fúmiga, Iseo & Dodosound, Manu Guix i Guillem Roma també formen part del cartell.
Pel que fa als artistes emergents, la programació aposta per un ventall de músics que van del pop i l’indie a les sonoritats urbanes, com Greta, Juls, Guillem Bautista, Maig, Naina, Pol Bordas, Xènia Casado, Clima, Partiperes, Javito, Emma Yuzz i Reykjavík.
Uns ho faran al cicle KM0, amb concerts gratuïts a la plaça del Vi, i altres a l’Strenes Urbana, a l’Estació Jove del Parc Central.
Obrint-se a nous formats, l’Strenes programa també a l’Auditori de Girona el directe del programa Que no surti d’aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner, i dues funcions de l’espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer.
Tres anys de projecte educatiu
Finalment, el festival continua el projecte educatiu La Cançó Strenes, en què deu centres educatius de Girona treballaran en la composició d’una cançó a partir d’una base musical produïda per Lluís Costa i Arnau Planagumà.
Els mentors d’aquesta tercera edició seran Pemi Rovirosa (Lax’n’Busto), Pau Serrasolsas (Ginestà), Sara Roy, Mazoni i la gironina Juls, que fa uns anys va assistir a una de les primeres sessions del programa de visites d’artistes a les aules de l’Strenes i ara forma part del cartell.
El cost del festival és de 780.000 euros: un 66% s’ha de cobrir amb la venda d’entrades, el 24% amb aportacions públiques i el 10% restant amb mecenatge i patrocinis.
