La Fundació Lluís Coromina projecta una futura Casa-Museu d'Art a Banyoles
L'avantprojecte, que preveu un espai museïstic de 1.500 m2 en un entorn de quatre hectàrees, s'ha presentat a la fira ARCO de Madrid
La Fundació Lluís Coromina Isern ha presentat avui a la fira d'art de Madrid ARCO l'avantprojecte d'un nou museu d'art a Banyoles que tindrà un espai expositiu de 1.500 m2. Acollirà un fons de 2.000 obres pictòriques i escultòriques d'art contemporani i modern pertanyents a la col·lecció privada del president de la Fundació, Lluís Coromina Isern. La futura Casa Museu-Centre de les Arts és obra de l'arquitecte i escultor banyolí Josep Miàs, i al seu equip també hi participen el paisatgista Martirià Figueras i el dissenyador industrial Andreu Carulla, ambdós banyolins.
La presentació s'ha fet aquest migdia en un stand en què s'han presentat un conjunt de maquetes de les línies mestres del futur centre d'art, tant interiors com exteriors. La consellera de Cultura Sònia Hernández hi ha comparegut per conèixer la singularitat del projecte.
L'entorn de Mas Castell i de santa Maria de Porqueres acollirà el futur museu, una zona verda de quatre hectàrees propietat de la Fundació que també abraça l'antiga necròpoli paleocristiana. L'objectiu és que hi hagi un conjunt d'espais que a la llarga també inclogui el mateix castell.
"Amb el 15è aniversari de la Fundació, vam pensar que era l'oportunitat per formalitzar en un museu tota la col·lecció d'art del fundador, són unes 2.000 obres d'art modern i contemporani que van des de Jaume Plensa fins a Salvador Dalí, i també tenim col·leccions d'art antic", explica el director de la Fundació i responsable de la revista Bonart, Ricard Planas. La Fundació té diversos centres a Banyoles, entre els quals l'Eat Art, especialitzat en art i alimentació; i el Puntal Lab, un laboratori creatiu. També ha obert un centre multidisciplinari que hibrida l'exposició i el cotreball a Barcelona, l'Isern Dalmau. En aquest sentit, assegura que "aquest projecte recull i formalitza la personalitat eclèctica del fundador", diu el director, i afegeix que "creiem que era una oportunitat presentar-lo i explicar les seves dinàmiques a la fira d'art més important d'Espanya".
El disseny del futur Centre d'Arts s'ha pensat tenint en compte el compromís medioambiental del fundador, i per això té forma d'ocell i està perfectament integrat a la zona. "Serà un projecte que tindrà un impacte important pel que fa al concepte artístic i per la seva singularitat, ja que relaciona la natura amb les arts", subratlla Planas. Precisament, ressalta que tindrà una forma "molt orgànica, perquè no vol violentar sinó integrar-se a l'espai", indica. Així mateix, també juga amb formes rodones i en conceptes harmònics i poètics, tal com han fet arquitectes com el canadenc Frank Gehry.
L'espai expositiu tindrà una col·lecció permanent i també funcionarà com a espai híbrid, segons avança el director, que és l'encarregat de portar la direcció museològica de l'avantprojecte. "El concepte no és només de museu, tindrem quatre hectàrees dins un espai que tindrà la natura com a protagonista", subratlla.
La Fundació té previst començar l'obra el 2027 i acabar-la cap al 2029. Tot i que ja hi ha lligada una part del finançament amb recursos propis, han iniciat converses amb institucions públiques. La presentació de l'avantprojecte també es farà a Banyoles i al Col·legi d'Arquitectes de Barcelona, encara sense data.
