La Schubertíada homenatjarà el seu fundador, Jordi Roch
La programació manté l'equilibri entre clàssics i noves cares, amb la soprano sueca Matilda Sterby en la nit inaugural
La soprano sueca Matilda Sterby inaugurarà el pròxim 16 d’agost la 34a edició del festival Schubertiada de Vilabertran, dedicada enguany al seu fundador, Jordi Roch, que va morir el desembre passat.
La directora artística d’aquesta cita, Sílvia Pujalte, ha presentat aquest dijous a Barcelona una programació que arrenca amb Sterby, de qui ha destacat que “la seva carrera avança ràpidament” i la interpretació que farà d’una selecció de peces de Gösta Nystroem, “que serà el compositor revelació” d’aquest any.
Pujalte ha explicat que la Schubertiada mantindrà la línia d’edicions anteriors, sense que l’absència de Roch hagi influït en la seva concepció, ja que s’han mantingut tots els suports econòmics.
La directora ha considerat que la paraula que millor defineix el programa és “equilibri”, perquè combina clàssics del festival amb cares noves.
“A més, alguns compositors estan molt consolidats en el repertori de Schubert, però d’altres són menys coneguts”, ha afegit.
Si entre les sopranos ha citat, a més de Sterby, Erika Balkoff i Ruzan Mantashyan, les mencions a barítons han estat per a Samuel Hasselhorn, André Schuen i Johannes Martin Kränzle.
De Schuen, Sílvia Pujalte n’ha destacat que interpretarà Die schöne Magelone de Brahms en un concert en què comptarà amb la col·laboració, com a narrador, de l’actor Pere Arquillué.
I de Kränzle ha explicat que és un concert que a l’organització li fa una il·lusió “especial”, després que fos a Vilabertran el 2024, poc després li diagnostiquessin una malaltia greu, i s’hagi recuperat.
Falla, Matthias Goerne i el Quartet Casals
En el context de l’homenatge a Jordi Roch, el cartell dedicarà l’últim cap de setmana a tres concerts especialment emotius pel vincle dels intèrprets amb el fundador de la Schubertiada.
El primer correspondrà al pianista Javier Perianes, amb obres de Manuel de Falla que formen part de la commemoració del seu 150è aniversari i que entraran en diàleg amb dos referents seus com Chopin i Albéniz.
Un altre d’aquests concerts especials serà el del baríton Matthias Goerne, que interpretarà un programa elaborat íntegrament en record de Roch i, l’últim, el que servirà de cloenda el 30 de març, l’oferiran la soprano Juliane Banse amb el Quartet Casals.
Sílvia Pujalte també ha subratllat el compromís del festival amb el talent jove a través del programa Lied the Future, que ha donat suport, entre d’altres, a Mireia Tarragó, que ara oferirà el seu primer recital a Vilabertran.
Pel que fa a la música de cambra, Pujalte ha posat en relleu la presència d’un sextet de corda, que interpretarà peces d’Erwin Schulhoff, “un compositor que va tenir molt reconeixement als anys vint del segle passat, la música del qual es va prohibir i que va acabar en un camp de concentració, on va morir, i la seva obra es va dispersar”.
Com és habitual en les últimes edicions, la Schubertiada comptarà amb un preludi doble que inclourà un concert a Vilajuïga el 13 d’agost, a càrrec de Marta Bauzá i Jesús López Blanco, i un altre a Pals l’endemà, amb Mikhail Timoshenko i Elitsa Desseva.
La presentació al Palau Moja de Barcelona també ha servit per valorar el component patrimonial de la Schubertiada, que s’organitza a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran.
