El baríton empordanès Guillem Batllori s'afegeix al cartell del F'estiu de Calonge
Oferirà l’espectacle «Un baríton, una veu i mil jaquetes» amb la pianista Elena Kolesnikova
DdG
L’espectacle Un baríton, una veu i mil jaquetes, del baríton empordanès Guillem Batllori, s’afegeix a la programació del festival F’estiu de Calonge. Si fins ara la cita calongina havia anunciat l’actuació de Judit Neddermann amb la GIO Symphonia (14 d’agost) i la de La Ludwig Band per l’endemà, ara hi afegeix un concert líric de veu i piano ben dinàmic, variat tant en l’idioma com en l’estil i el gènere, per al 21 d’agost.
Amb Elena Kolesnikova al piano, el baríton Guillem Batllori disposa d’un penjador amb jaquetes amb el qual escull la jaqueta determinada per a cada un dels personatges que interpreta a cada una de les àries que canta: des del seductor Don Giovanni o Escamillo, fins al soldat Valentin de Faust, tot passant per l’imponent Comte de Les noces de Fígaro, de Mozart.
Les entrades ja estan a la venda.
