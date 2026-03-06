"He fet ràdio des d'un globus i en un circ amb tigres"
Francesc Sánchez Carcassés, comunicador i reporter, segueix al peu del canó amb 68 anys presentant el "Tot rodó" de TV Girona, dirigint el festival F'Estiu i organitzant diverses cantades d'havaneres
Què tenen en comú el programa de TV Girona "Tot rodó", on cada dilluns s'analitza l'actualitat del Girona FC, i el festival F'Estiu de Calonge? Quin nom comparteixen les cantades d'havaneres de Calella (n'havia sigut director i presentador en diverses etapes), Platja d'Aro i Calonge, entre d'altres? Qui pot dir que ha vist néixer emissores com Ràdio Palamós, Ràdio Platja d'Aro i Ràdio Costa Brava, sempre preparat al peu del canó, mentre també feia les seves aportacions a la premsa escrita, en aquest mateix diari i a El Periódico? Quants periodistes poden explicar que han narrat els històrics ascensos del Figueres i el Palamós a Segona A, i els del Girona des de Tercera fins a Primera i, a més, veure'l debutar a la Champions? Només hi ha una resposta possible a totes aquestes preguntes. I el nom és el de Francesc Sánchez Carcassés (Palamós, 1957).
Polivalent com n'hi ha pocs, tot i admetre que el mitjà que més l'atrau és la ràdio, Sánchez Carcassés ha fet tots els papers de l'auca des que el 1982 es va començar a dedicar professionalment a aquest negoci, deixant de banda el món de la banca, que fins aleshores era la seva ocupació principal, amb el periodisme convertit aleshores encara en hobby. Havia fet col·laboracions a la revista Proa i estava vinculat a diverses activitats culturals i musicals de Palamós, però el seu moment va arribar primer a Ràdio Estudiantil, on va fer la primera transmissió d'un partit del degà "des d'un balcó al costat del camp", i tot seguit, amb Ràdio Costa Brava, on s'incorpora el 1983.
Allà també hi va fer de tot. “De Blanes a Portbou”, un debat setmanal sobre temes de la Costa Brava, és, encara avui, segons ell, "el meu millor programa". També estava al darrere de “Als quatre vents”, l’actualitat de la música i la cultura catalana, o “ La mòbil brava ”, espai estiuenc de reportatges, transmissions i entrevistes en directe des de diferents punts de les comarques gironines. "No era com ara, que parles amb un cap de premsa, allà ens presentàvem als llocs on hi havia un concert, una obra de teatre o el que fos, i posàvem el micròfon a Neeskens, a Serrat o a Rocío Jurado, si es donava el cas, buscant-nos sempre la vida", recorda. Potser per a això li agrada definir-se com a "reporter", com a professional de carrer, a peu de la notícia. També se sol dir "comunicador" perquè, tal com es pregunta, "què en faria de parlar davant d'un micròfon o davant d'una càmera a la televisió, si no comuniqués?".
En globus o entre tigres
Reporter, comunicador, o les dues coses alhora, la veritat és que, als 68 anys, li queda poc per fer. "Jo he fet ràdio des de dalt d'un globus i en un circ amb tigres, el circ de l'Ángel Cristo. I sap què és el millor?, que sempre he gaudit de tot el que he fet, fent sempre el que tocava en aquell moment. Aleshores tot estava per fer, i a les redaccions tothom servia per a tot". A Ràdio Costa Brava, emissora que va dirigir entre 1994 i 1999, també hi va exercir de cap d’esports des de la seva fundació. Ell era l'ideòleg del programa "A ratlla de Gol “, espai amb transmissions del Palamós i el Figueres, que adaptava l'esperit del mític Carrusel Deportivo a l'esport empordanès i que va ser pedrera de diversos professionals de la informació que han acabat triomfant en el sector.
"Jo vaig fer el primer partit de ràdio del Palamós des d'un balcó, contra el Guíxols, i el segon el vaig transmetre des de la banqueta. També puc dir que he narrat els ascensos del Figueres i del Palamós, i hi era el dia dels seus debuts a Segona A. I després des de l'ascens del Girona a Segona B el 2003 a Àguilas també he seguit tota la seva trajectòria. El 2007 era a Alcalà, més tard vaig viure l'ascens contra el Ceuta, i vaig ser a totes les promocions i ascensos a Primera". Avui marxa cap a València per cobrir demà el partit del Girona davant del Llevant i dur tota l'actualitat als espectadors de TV Girona dilluns. Tot Rodó està en antena des de 2003 "i n'estic molt orgullós".
L'estima per la ràdio ("la televisió et fa més conegut, però he pencat molt més a la ràdio") li ve des de ben jove, quan l'escoltava a casa. "És la meva gran dèria, la meva gran afició", assegura un Francesc Sánchez Carcassés que, amb tants mèrits, al seu moment hauria pogut fer el salt a mitjans d'abast de tot Catalunya, però que va preferir quedar-se a casa. Segons ell "sempre he volgut viure a Palamós. El resum seria que sí, que vaig tenir possibilitats, però mai ho vaig voler perquè ja era feliç amb la meva activitat més local. Sempre, sempre, sempre he estat molt content de cobrir el Palamós, el Figueres i el Girona, i fins i tot també vaig fer alguna retransmissió del Barça". A més, durant una bona colla d'anys, va ser organitzador dels actes i presentador de la Federació Catalana de Futbol i locutor oficial de la Selecció Catalana del 1992 al 2005.
L'altre gran faceta de Sánchez Carcassés ve per la cultura popular, per la música, per les havaneres i les sardanes. Li agrada no haver-se posat mai límits. "Si tenim aquestes inquietuds, que ens agrada el cinema, el teatre, la política o l'esport, per què hem de limitar-nos a una sola cosa? Un altre tema és que ho fem bé tot, eh? Segur que no, però, si tenim aquesta il·lusió de fer-ho, doncs endavant. En grans imperis periodístics amb 3.000 persones potser sí que tothom té la seva àrea, però en mitjans petits com els locals, tothom pot fer i ha de fer de tot", assegura. Tant li agrada també aquesta altra part professional que suplica "no haver de triar" entre els esports, la ràdio, les havaneres, les sardanes o la tasca de presentador: "ho faig seguir tot perquè em sento bé i m'agrada, encara tinc entusiasme".
Avui Francesc Sánchez Carcassés dirigeix i presenta les cantades d’havaneres del Foment de Girona, Platja d’Aro, Sant Antoni i Calafell. És el director del festival F'Estiu de Calonge, que s'ha consolidat com un dels destacats de la província gràcies a la seva programació eclèctica sempre centrada en artistes catalans. I segueix l'actualitat del Girona FC pels camps de Primera: "i qui m'havia de dir, quan ens semblava que veure el Figueres, el Palamós i el propi Girona a Segona ja era una passada, que aniria a París o a Milà per seguir-lo a la Champions?". Està clar que en aquesta història és "Tot rodó".
