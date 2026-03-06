Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sopa de Cabra publica una versió electrònica de 'Camins' amb la cantant Suu i el discjòquei Mon Dj

Veu la llum la cançó 'Camins, somnis i promeses' per celebrar els 25 anys del tema original

Gerard Quintana amb Suu i Mon Dj en una imatge promocional / Redacció

ACN

Girona

Sopa de Cabra ha publicat aquest divendres una versió electrònica del seu clàssic 'Camins' amb la cantant Suu i el discjòquei Mon Dj. El grup gironí celebra així els 25 anys de la cançó amb la publicació de 'Camins, somnis i promeses' (Promo Arts Music), acostant-lo al so EDM (música electrònica de ball) i amb la producció de Maken Row, Brabu i David Rosell. El grup també ha preparat enguany una gira de celebració dels seus 40 anys, que s’iniciarà al maig a Razzmatazz amb un doble concert i passarà, en les primeres dates confirmades, per Sant Feliu de Pallerols, Sabadell, Tàrrega, Santa Susanna, Mallorca, l'Escala, Sitges i Tarragona.

El grup va néixer a la meitat dels anys vuitanta al Barri Vell de Girona, format per Gerard Quintana, Josep Thió, Joan Cardona, Pep Bosch, i Francesc 'Cuco' Lisicic.

