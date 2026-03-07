Morgan presenta el seu quart disc a La Mirona
La banda madrilenya va portar el nou treball dins el Black Music Festival dins la gira 2026
La banda madrilenya Morgan va celebrar divendres al vespre el seu desè aniversari a La Mirona de Salt, dins el Black Music Festival, en què va presentar el seu quart àlbum Hotel Morgan. La banda, formada actualment per Carolina de Juan, Paco López, Ekain Elorza i David Schutless, ha col·laborat en el nou treball amb el guitarrista Steve Hunter a la cançó Altar, i ha iniciat l’any amb la gira Hotel Tour, que ha portat per tot l’Estat a ciutats com Madrid, Barcelona, Pamplona, Sevilla o València.
El festival, que ja ha passat el seu equador, va portar ahir a La Marfà de Girona Dona Negra Canta, i la setmana vinent serà la més potent, amb recitals com els d’Arp Frique amb The Perpetual Singers a La Mirona (13 de març) precedits del cantautor de Guillamino, on ambdues formacions presentaran nou treball; i l’esperat concert del guitarrista i cantautor Ben Harper a l’Auditori de Girona (14 de març), que també passarà per Palma i Lleida.
