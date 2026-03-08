La valenciana Imma López s'emporta el Recvll de narrativa de Blanes
Isabel Clarà guanya el de poesia i Elisenda Coll el de Teatre, mentre que el local Josep Bécares es queda el de cançó
L'escriptora valenciana Imma López ha guanyat el Joaquim Ruyra de narrativa, en la 62ena edició dels premis Recvll de Blanes. Ho ha fet amb l'obra 'De vides alienes', que li ha valgut el reconeixement del jurat i els 2.500 euros amb el qual està dotat. El Benet Ribes de poesia -dotat amb 2.000 euros- se l'ha emportat la badalonina Isabel Clarà, per 'Espelma d'aigua' i el Josep Ametller de teatre, també dotat amb 2.000 euros, ha anat a parar a la terrassenca Elisenda Coll, que ha presentat l'obra 'Llum tremolosa, llum indòmita'. L'escriptor de Taradell Enric Casulleras ha guanyat el de retrat i l'autor local Josep Bécares s'ha emportat el de cançó amb 'Gràcies'. El jurat ha decidit deixar desert el premi de periodisme.
Val a dir que el premi Josep Ametller de teatre s'havia atorgat inicialment ex aequo a la guanyadora i a un altre autor que, finalment, ha decidit renunciar-hi. El jurat està compost per Eloi Falguera, Josep Maria Fonalleras, Laura Masmiquel, Mònica Rabassa, Francesc Robert i Salvador Roca, que també és el conductor de l'acte. Amb relació al premi de cançó en català, també hi participen Josep Maria Guinart, Sue Gere, Xavi Pendón, Joan Vissi i Jordi Molina, que s’ha estrenat com a jurat en aquesta edició.
Ha estat la secretària dels premis, Maria Àngels Vázquez, l'encarregada de llegir l'acta del jurat acompanyada per Josep Lluís Vidal, director de Ràdio Marina. Després del lliurament de cada guardó, i com és ja tradició als Recvll, hi ha hagut les entrevistes dels premiats amb el president de l’Associació Recvll, Salvador Roca, per tal d'aprofundir en les obres de cadascun. Durant l'acte, s'han llegit fragments de les obres guardonades amb alumnes de l'Oficina de Català de Blanes.
Dia de la dona
La cerimònia d'enguany ha coincidit amb el Dia Internacional de la Dona Treballadora i ha acabat amb un discurs a càrrec de Mònica Rabassa, membre del jurat, que s’ha adreçat al públic en representació de l’Associació Recvll, organitzadora dels premis i editora de la revista.
La cirereta final ha estat la interpretació del tema guanyador del Premi de Cançó en Català, composta i interpretada per ell mateix: Josep Bécares, de Blanes. Amb aquest apunt musical s’ha tancat la vetllada que, posteriorment, ha continuat amb el tradicional dinar amb la participació dels guanyadors, així com de la gran família dels Premis Recvll.
La celebració dels Recvll s'ha fet, com és habitual, a teatre de Blanes i ha estat encapçalada per l'alcalde de la localitat, Jordi Hernández, la directora territorial del Departament de Cultura a Girona, Isabel Bernal i la presidenta del Jurat dels Premis Recvll, l'escriptora gironina Maria Mercè Roca.
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- Un conductor ferit greu a l'N-260 després de quedar atrapat per una esllavissada a Ripoll
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues
- Un restaurant de Girona, obligat a canviar de nom
- Una estudiant de la UdG obté la segona millor nota del MIR de Psicologia: 'He estudiat fins a deu hores diàries
- Veïns d'un barri de Girona volen evitar que una Festa Major d'un altre barri se celebri a casa seva
- El pantà de Susqueda supera la seva capacitat i sobreïx després de la llevantada Regina
- Dani Cabezas: "Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera"