La botiga de discos més petita i atapeïda del món
‘Vinyl hero’ regentada per un refugiat del Vietnam amb aires de vell hippy, és una cova atapeïda de caixes d’elapés que atreu disquers d'arreu del món
Jordi Bianciotto
A Hong Kong, la ciutat més vertical del món, la que té més gratacels (569 edificis de més de 150 metres; a Nova York són 324, i a Barcelona, dos i pels pèls), les botigues de discos cal anar a buscar-les per les altures: el metre quadrat és or i aquí es construeix en elevació. Descobreixo comerços que són caus, imams de musiquers autòctons i forans. Un d’ells és lloc de culte: es diu Vinyl Hero i el regenta un paio baixet i rialler, amb aires de vell hippy, que fàcilment et dona conversa i que respon per Paul Au.
Arribar Vinyl Hero requereix una estona de recerca per la llarga i ampla carrer anomenada Cheung Sha Wan. És en un bloc desgavellat i amb la façana plena d’aparells d’aire condicionat, pur Hong Kong. No la veig anunciada al carrer, però, atret pel reclam d’una altra, Record Fans, m’apareix a la cinquena planta, després de deixar enrere una escala lúgubre i diversos passadissos i portes amb reixes. Sí, aquí està. És fins i tot més petita del que m’imaginava, un piset ocupat per caixes i caixes de vinils, apilades, espararramades, agrupades suposadament per estils. Paul Au domina el gènere i es mou amb agilitat, tot i que hi ha tantes caixes que li dificulten fins i tot l’accés al lavabo. «¡Però estic acostumat a la selva!».
Li dic que és un disquer famós i somriu amb modèstia. M’explica que va néixer a Saigon, de pares xinesos, el 1957, i que amb 18 anys va pujar a un vaixell de càrrega amb què va abandonar el Vietnam assolat per la guerra. A Hong Kong va vendre discos al carrer durant molts anys, fins que es va poder permetre aquesta cova on té una mica de tot. Em posa un vell àlbum de Creedence Clearwater Revival, com dient-me «jo soc d’aquests». A Vinyl Hero hi ha abundant material nord-americà, també edicions japoneses i peces més rares: de Taiwan o les que en un temps van compartir Hong Kong, Singapur i Malàisia. A 200 dòlars de Hong Kong la peça, uns 22 euros. M’aparta tres desitjables vinils de grups de rock cantonès dels 70, però no puc comprar-se’ls perquè, maleït sigui, només accepta metàl·lic. Intentaré tornar un altre dia.
Una botiga que és un magatzem atapeït de vells elapès, milers d’ells, regentada per un refugiat del Vietnam, ocupa un rar lloc d’honor al circuit dels obsessionats pels discos de tot el món. Ni un cartell a la porta, ni punts d’escolta, ni edicions modernes. Observo un degoteig de clients en aquesta cinquena planta d’un bloc de Hong Kong. Sí, Paul Au és un heroi del vinil.
Subscriu-te per seguir llegint
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues
- Un conductor ferit greu a l'N-260 després de quedar atrapat per una esllavissada a Ripoll
- Un restaurant de Girona, obligat a canviar de nom
- Una estudiant de la UdG obté la segona millor nota del MIR de Psicologia: 'He estudiat fins a deu hores diàries
- Dani Cabezas: "Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera"
- Veïns d'un barri de Girona volen evitar que una Festa Major d'un altre barri se celebri a casa seva
- El pantà de Susqueda supera la seva capacitat i sobreïx després de la llevantada Regina