El Concurs de Joves Cantants de Girona reuneix 27 participants

La cita organitzada pels Amics de l’Òpera de Girona i l’Associació Catalana de Professors de Cant vol oferir una plataforma artística i professional a joves intèrprets i pianistes

Els guanyadors van oferir un recital a La Mercè, diumenge. / Amics de l'Òpera de Girona/Pilar Vinyet

A.C.

Girona

Vint-i-set aspirants de tot Catalunya van participar el cap de setmana passat al quart Concurs de Joves Cantants. La cita, organitzada pels Amics de l’Òpera de Girona i l’Associació Catalana de Professors de Cant per oferir una plataforma artística i professional a joves intèrprets i pianistes, incorporava enguany com a principal novetat el Premi del Públic.

El Premi Montserrat Fabra a la millor interpretació operística va ser per Dimitri Petrov —que també es va endur el Premi Especial dels Amics de l’Òpera— i Carlos Valera. Anna Galera es va endur el guardó al millor intèrpret de cançó catalana; Alexandrà Surra i Víctor Sostres, els de millors intèrprets menors de 22 anys, i Nikola Bommarito, el de millor pianista acompanyant.

Pel que fa als premis extraordinaris del jurat, van ser per Hèctor Ruiz, Júlia Guix, Anna Frigola i Miquel Domínguez, i el del públic, per Lucía Gascón.

El jurat estava format per la soprano Tina Gorina; la pianista i repertorista del Mozarteum de Salzburg Victòria Guerrero, i el director i compositor Francesc Prat.

