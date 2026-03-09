Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Art

Palafrugell exposa el projecte «Vides creuades»

A càrrec de Marina Bakalulis Ballester, es tracta del recull fotogràfic de cinc persones del municipi, amb diferents vides i procedències

Palafrugell exposa cinc «Vides creuades» / Espai Arteca Palafrugell

DdG

Palafrugell

Fins al pròxim 4 d’abril, l’espai Arteca de la Biblioteca de Palafrugell acull la mostra Vides Creuades, un recull fotogràfic a càrrec de Marina Bakalulis Ballester, que exposa i retrata cinc persones que viuen a la localitat, però que tenen diferents procedències. Cadascú és d’un continent diferent i aporta una experiència artística diversa i identitat única, d’aquesta manera se’ls mostra individualment i també junts, per simbolitzar el diàleg intercultural que es produeix al municipi.

Aquest dissabte 14 de març a les dotze del migdia, en el marc del projecte, es durà a terme un taller obert al públic a la Sala Polivalent de la Biblioteca Municipal.

TEMES

