Publiquen la primera biografia en castellà de Gaziel
«Insobornable», de Francisco Fuster, reconstrueix la complexa trajectòria vital i professional d'Agustí Calvet
A.C.
Galaxia Gutenberg acaba de publicar la primera biografia en castellà de Gaziel. Insobornable. Vida de Gaziel, del professor de la Universitat de València Francisco Fuster, reconstrueix la complexa trajectòria vital i professional del periodista i escriptor ganxó Agustí Calvet (1887-1964), des dels seus primers anys a Sant Feliu de Guíxols i fins a la seva eclosió com un dels grans notaris de la Catalunya, l’Espanya i l’Europa del seu temps.
Fuster recorda al pròleg la dualitat de la figura de Gaziel, considerat com un dels millors periodistes catalans del segle XX i, al mateix temps, «un dels intel·lectuals més qüestionats per un sector de la cultura oficial catalana».
En aquest sentit, cita les afirmacions «paradoxals, però certes», de Josep Pla i l’historiador Josep Benet. D’una banda, l’autor d’El quadern gris definia el guixolenc com «la figura més senyera del periodisme peninsular durant gairebé un quart de segle», mentre que Benet el definia com «un dels personatges pitjor coneguts, incompresos i difamats del segle XX català».
