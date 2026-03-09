Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sebastià Alzamora, Maria Sevilla i Guim Valls seran al Domini Màgic de Santa Coloma

La tretzena edició del festival inclou Itineraris vinyolians, recitals i una jam poètica

Una activitat dins els actes del festival Domini Màgic de Santa Coloma de Farners, l'any passat.

Una activitat dins els actes del festival Domini Màgic de Santa Coloma de Farners, l'any passat. / Notidig / Canal Ajuntament

Ariadna Sala

Ariadna Sala

Girona

Santa Coloma de Farners inaugurarà el divendres 13 la tretzena edició del festival Domini Màgic de Poesia, nascut amb motiu del centenari de Joan Vinyoli i que edició rere edició repassa en alguns dels seus actes la vida i trajectòria del poeta arrelada al municipi. Si bé el festival s'inaugurarà oficialment divendres amb la interpretació del poema vinyolià D'una terra a càrrec de la coral Silvàtica de l'escola de música, prèviament ja s'han dut a terme sis activitats literàries: un club de lectura poètica, la presentació d'un llibre epistolar de correspondència entre Salvador Espriu i Vinyoli, un homenatge a Feliu Formosa, una conferència llibresca amb Josep Domènech Ponsatí i un taller de versificació amb Ramon Sargatal.

Són una tretzena les activitats poètiques i literàries que es duran a terme entre el divendres 13 i el diumenge 15 al migdia, quan es tancarà el festival. La Casa de la Paraula serà un dels epicentres del festival, que també s'obrirà l'Església de Sant Andreu o a la castanyeda del Surós i per on passaran autors com Sabastià Alzamora acompanyat de Roger Pistola, Maria Sevilla, Joan Rotger i Joan Josep Camacho i Grau o Guim Valls, entre d'altres. 

Itineraris, recitals i excursions

El primer dia de festival arrencarà amb la inauguració a les 18 h a la Casa de la Paraula, i seguidament es farà una sessió en directe del pòdcast Llegir a la Casa de la Paraula, amb l'expresident català Quim Torra com a entrevistat. A les 19.30 h, l'escriptor Sebastià Alzamora llegirà al pati de l'equipament els seus poemes llargs Sala augusta i Llengua materna, amb l'acompanyament musical de Roger Pistola.

El dissabte la primera activitat es farà a les 10 h al parc de Sant Joan Salvador, amb un itinerari poètic dedicat a Vinyoli, que estiuejava a Santa Coloma i que va ser en aquell paisatge on va trobar la seva inspiració poètica. Anirà a càrrec de Gens Poètica, però l'organització anima als participants a dur el seu poema de Vinyoli per llegir i compartir. Seguidament, els carrers de Santa Coloma seran l'escenari d'un segon itinerari d'arts escèniques fins a la Casa de la Paraula a càrrec de La Bulla.

Un dels actes dins el festival Domini Màgic de Santa Coloma de Farners.

Un dels actes dins el festival Domini Màgic de Santa Coloma de Farners. / Notidig / Canal Ajuntament

A partir de les 12.30 h i fins a les 18.30 h, la Casa de la Paraula acollirà el gruix dels actes del dia: la inauguració d'una exposició de fotografia de Bel Gestí, una tertúlia amb Maria Sevilla, una visita guiada a l'Espai Vinyoli, que acull mobiliari del poeta i escrits originals; i un recital de poesia a tres veus amb Sevilla, Joan Rotger i Joan Josep Camacho Grau. A la nit, també acollirà un concert amb el duet ÖLIVIAS, format per Clàudia Balletbó i Isabel Archs. A més, el Bar Sport tancarà la jornada a les 22.30 h amb una jam poètica oberta a tothom.

L'últim dia de festival s'iniciarà a les 9 h amb una altra activitat dedicada a Vinyoli: una excursió de sis quilòmetres per indrets vinyolians, i que començarà a l'Església de Sant Andreu de Castanyet. A les 10.45 h la castanyeda del Surós acollirà un recital de Guim Valls. La taverna de Castenyet acollirà l'últim acte del festival a les 13 h amb un recital-vermut amb Cai Godayol (piano) i Neil Sabatés.

