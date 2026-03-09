Sebastià Alzamora, Maria Sevilla i Guim Valls seran al Domini Màgic de Santa Coloma
La tretzena edició del festival inclou Itineraris vinyolians, recitals i una jam poètica
Santa Coloma de Farners inaugurarà el divendres 13 la tretzena edició del festival Domini Màgic de Poesia, nascut amb motiu del centenari de Joan Vinyoli i que edició rere edició repassa en alguns dels seus actes la vida i trajectòria del poeta arrelada al municipi. Si bé el festival s'inaugurarà oficialment divendres amb la interpretació del poema vinyolià D'una terra a càrrec de la coral Silvàtica de l'escola de música, prèviament ja s'han dut a terme sis activitats literàries: un club de lectura poètica, la presentació d'un llibre epistolar de correspondència entre Salvador Espriu i Vinyoli, un homenatge a Feliu Formosa, una conferència llibresca amb Josep Domènech Ponsatí i un taller de versificació amb Ramon Sargatal.
Són una tretzena les activitats poètiques i literàries que es duran a terme entre el divendres 13 i el diumenge 15 al migdia, quan es tancarà el festival. La Casa de la Paraula serà un dels epicentres del festival, que també s'obrirà l'Església de Sant Andreu o a la castanyeda del Surós i per on passaran autors com Sabastià Alzamora acompanyat de Roger Pistola, Maria Sevilla, Joan Rotger i Joan Josep Camacho i Grau o Guim Valls, entre d'altres.
Itineraris, recitals i excursions
El primer dia de festival arrencarà amb la inauguració a les 18 h a la Casa de la Paraula, i seguidament es farà una sessió en directe del pòdcast Llegir a la Casa de la Paraula, amb l'expresident català Quim Torra com a entrevistat. A les 19.30 h, l'escriptor Sebastià Alzamora llegirà al pati de l'equipament els seus poemes llargs Sala augusta i Llengua materna, amb l'acompanyament musical de Roger Pistola.
El dissabte la primera activitat es farà a les 10 h al parc de Sant Joan Salvador, amb un itinerari poètic dedicat a Vinyoli, que estiuejava a Santa Coloma i que va ser en aquell paisatge on va trobar la seva inspiració poètica. Anirà a càrrec de Gens Poètica, però l'organització anima als participants a dur el seu poema de Vinyoli per llegir i compartir. Seguidament, els carrers de Santa Coloma seran l'escenari d'un segon itinerari d'arts escèniques fins a la Casa de la Paraula a càrrec de La Bulla.
A partir de les 12.30 h i fins a les 18.30 h, la Casa de la Paraula acollirà el gruix dels actes del dia: la inauguració d'una exposició de fotografia de Bel Gestí, una tertúlia amb Maria Sevilla, una visita guiada a l'Espai Vinyoli, que acull mobiliari del poeta i escrits originals; i un recital de poesia a tres veus amb Sevilla, Joan Rotger i Joan Josep Camacho Grau. A la nit, també acollirà un concert amb el duet ÖLIVIAS, format per Clàudia Balletbó i Isabel Archs. A més, el Bar Sport tancarà la jornada a les 22.30 h amb una jam poètica oberta a tothom.
L'últim dia de festival s'iniciarà a les 9 h amb una altra activitat dedicada a Vinyoli: una excursió de sis quilòmetres per indrets vinyolians, i que començarà a l'Església de Sant Andreu de Castanyet. A les 10.45 h la castanyeda del Surós acollirà un recital de Guim Valls. La taverna de Castenyet acollirà l'últim acte del festival a les 13 h amb un recital-vermut amb Cai Godayol (piano) i Neil Sabatés.
