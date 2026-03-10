El Festimams es rebateja amb el nom de Cardagràcia i enguany s'obrirà a Olot
Peyu, Elisenda Pineda o Magí García passaran per la desena edició del festival d'humor, que incorpora un premi i farà arribar la programació al barri de Girona Est
El festival Festimams celebra 10 anys amb una bona rentada de cara i diverses novetats, començant pel seu nom. En una edició tan especial com aquesta, en què, segons Fel Faixedas, organitzador, "hi havia cert cansament i el dubte de què més podíem fer per reinventar-nos", van trobar la solució: créixer. D'aquesta manera, Olot, Vilablareix i els barris de Girona Est s'incorporen al festival amb una programació que aposta per noms com coneguts del gènere com Peyu, Magí García, Elisenda Pineda o el pòdcast de Joan Maria Pou i Albert Om, que l'any passat ja van estrenar a Girona dins el festival. La desena mostra d'humor portarà, a més, el premi Cardagràcia, que enguany entregaran al Mag Andreu. El primer cap de setmana la programació es farà a Girona -i Vilablareix, que acollirà un espectacle), i el segon arribarà a Olot. Amb la Casa de Cultura de Girona i el Teatre Principal d'Olot com a principals seus.
Enguany, el festival s'allargarà del 10 al 20 de juny, guanyant un cap de setmana més de programació amb una dotzena d'espectacles, i noms coneguts que repeteixen i d'altres que no havien passat pel festival, com El Gremi o Elisenda Pineda. El rebateig del festival respon a l'agermanament amb Olot, la "injecció d'energia" d'aquesta edició d'aniversari i de les ganes de fer una mica de "rebombori", sosté Faixedas.
Monòlegs, pòdcasts i màgia
Un any més, El Foment també col·labora amb el festival, amb l'organització d'una nova edició del concurs de monòlegs No és conya, que obrirà la programació el 10 de juny a les 20 h. L'endemà, el Mag Andreu farà un espectacle inaugural al Pati de la Casa de Cultura, on rebrà el primer premi Cardagràcia per haver estat un dels primers mags a incorporar l'humor de manera destacada als seus espectacles. "Mereixia un reconeixement per la petjada que ha deixat a Catalunya", ha subscrit Faixedas durant la roda de presentació del festival. La vetllada es desenvoluparà en format de sopar tast amb productes del segell Girona Excel·lent de la Diputació de Girona.
Divendres 12 la Casa de Cultura acollirà Me la bufa, un espectacle d'improvisació a càrrec de l'Associació del Gremi i Bufant Fort Street Band que arriba per primer cop a Girona. A les 20 h, la Casa de les Arts de Girona Est rebrà un episodi en directe del pòdcast Montiliving d'Àlex Luna, Nil Solà i Arnau Madrià amb una barreja humor i futbol. "Ens fa molta il·lusió aquesta col·laboració amb l'Associació Girona Est i poder portar el nostre humor a aquests barris", ha celebrat l'organitzador, que ha avançat que el programa tindrà còmics de convidats.
Dissabte 13 tindrà tres activitats a la Casa de Cultura de Girona. La primera serà a les 18.30 h amb una conversa entre Elisenda Pineda i Alba Segarra, que asseguren que parlaran de tot, i ho faran amb Isabel Riera, guanyadora del concurs No és conya de l'edició anterior. A les 20 h Míriam Tirado farà un monòleg dedicat als fills; i Om i Pou tancaran la nit a les 22 h amb un nou episodi del seu exitós pòdcast que aquest any podran fer davant d'un públic nombrós de 250 persones al pati de la Casa de Cultura.
Diumenge el festival s'acomiada del gironès amb l'exitós espectacle Les Mares de Xuriguera i Faixedas que han portat a teatres de tot Catalunya. La Sala de Vilablareix l'acollirà a les 20 h.
El segon cap de setmana, el festival es trasllada a Olot, on s'estrenaran cinc espectacles inèdits al municipi: La niña bonita d'en Peyu (18 de juny, 20.30 h); el pòdcast Què t'ha passat? d'Albert Om i Joan Maria Pou (19 de juny, 20.30 h); el monòleg Quanta dignitat de Magí García, que l'any passat va estrenar a Girona; Les Mares de Faixedas i Carles Xuriguera; i Bufa-me-la de l'Associació del Gremi (20 de juny, 18 h, 20.30 h i 22 h).
Defensa del català
Faixedas ha destacat que el segell principal del festival és fer humor en català, i ha lamentat que "cada vegada costa més" dins un sector on la majoria de la programació es fa en castellà. "Em glaça el cor veure que només un 15 o 20% dels espectacles d'humor es poden veure en la nostra llengua, i a nosaltres programar només en català ens perjudica perquè som molt pocs, però hem de continuar defensant la nostra llengua i trobar espais com aquests", ha indicat.
Josep Quintana, regidor de Cultura i Educació d'Olot i l'homòleg de Cultura de Girona, Quim Ayats, han destacat la importància de la col·laboració entre municipis, mentre que Miquel Noguer, president de la Diputació, ha posat èmfasi en la importància d'incorporar uns premis que reivindiquin figures del món de la cultura que "piquen pedra".
