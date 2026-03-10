Girona trasllada «provisionalment» Sant Jordi per les obres a la plaça Catalunya
L'Ajuntament, llibreters i floristes pacten una redistribució «transitòria» mentre durin els treballs, mantenint la diada al centre de la ciutat
Girona haurà d’adaptar la celebració de la diada de Sant Jordi a les obres de la plaça Catalunya i traslladarà «provisionalment» les parades dels llibreters i floristes a l’avinguda de Sant Francesc. Els treballs per consolidar les bigues de la plaça Catalunya i un informe desfavorable de la Policia Municipal respecte a la seguretat del carrer Nou han fet que l’Ajuntament de Girona hagi hagut «d’ajustar la distribució d’espais» de la diada, explica la regidora de Promoció Econòmica de Girona, Gemma Geis, tot i voler «mantenir la centralitat de la plaça Catalunya».
Després d’un Sant Jordi confinat, el del 2020, i d’un altre amb mascareta i restriccions a la Devesa, el del 2021, Girona va viure una diada atípica el 2022, sota l’aixopluc del Palau de Fires per evitar ensurts amb la pluja. Aquella solució d’emergència —celebrada pels llibreters, perquè va permetre garantir la festa— va donar pas el 2023 a un diumenge de sol radiant, però amb vent i molta polseguera a l’esplanada de la Copa i la Devesa que no va acabar de convèncer ningú. Aquella ubicació va quedar enrere el 2024 per tornar la festa al rovell de l’ou quatre anys després a petició dels gremis de llibreters i floristes, i l’any passat es va repetir la mateixa fórmula.
Quan semblava que la ciutat havia trobat l’emplaçament definitiu per a la gran festa del 23 d’abril, amb la plaça Catalunya com a punt neuràlgic, les obres per consolidar la plataforma han fet que, almenys per a aquest any, no es pugui mantenir el format del 2024 i 2025.
Així, explica Geis, aquest canvi, de moment «transitori», preveu «un gran eix» per als paradistes professionals, amb els estands de llibres i roses distribuïts principalment a l’avinguda de Sant Francesc, però també al lateral oest de la plaça Catalunya i a la pujada del Pont de Pedra. S’elimina la presència de parades al vial est de la plaça Catalunya i als dos que toquen al riu, a més del carrer Nou, on la policia veu dificultats d’evacuació en cas que sigui necessari.
Les entitats mantindran la presència al centre, però reubicades entre les places Pompeu Fabra i Hospital, al Pont de Pedra, un tram de Santa Clara i a la rambla de la Llibertat, i la plaça del Vi quedarà reservada per als partits polítics.
Geis i la portaveu del Gremi de Llibreters de Girona, Maria Carme Ferrer, i la representant del Gremi de Floristes de Girona, Eva Tarrés, han escenificat aquest dimarts el consens sobre el trasllat. «S’ha consensuat amb totes les parts. La fortalesa d’aquest Sant Jordi és que s’ha pactat a la gironina, escoltant tothom», han remarcat les tres.
Geis apunta que tot i que el canvi és «provisional», un cop passat el 23 d'abril s'avaluarà com ha anat i «si el format agrada» i els gremis implicats hi estan d'acord s'estudiarà què es pot mantenir i què no de cara a l'any vinent.
