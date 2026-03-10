Marta Pérez, Carme Vives i el duet Lleona seran a l'Esbarzer de l'Ateneu 24 de juny
El cicle porta artistes consolidats i aposta per la música emergent amb vuit concerts entre el març i el maig
El cicle Esbarzer de l'Ateneu 24 de juny de Girona ha programat enguany vuit concerts amb una ferma aposta per la música en viu i artistes emergents. El programa té una presència femenina marcada i porta noms com Marta Pérez (cantautora i integrant de Les Anxovetes), que presentarà el seu primer àlbum Back&Forth; Carme Vives (cantant del grup mallorquí Reïna) amb el seu nou projecte en solitari; o el duet Lleona, que dona veu a escriptores catalanes.
Els concerts començaran el 14 de març i es faran els dissabtes a les 8 del vespre, fins al 9 de maig a la seu de l'Ateneu. La banda novella Krankl formada als peus del Montseny encetaran el cicle amb la presentació de la seva proposta poètica. Hallucinox és el segon grup que passarà pel cicle el 21 de març amb la presentació del seu àlbum debut de metall progressiu My New Genesis. Lleona clouran el dia 28 els concerts del març amb un recital que donarà veu a escriptores dels últims segles, des de Maria Antònia Salvà a Dolors Miquel.
L'11 d'abril la banda Derbi Julior passarà pel cicle per estrenar el seu àlbum debut El vi que alimenta. Carme Vives, cantant i compositora de Manacor, portarà a Girona el 18 d'abril la seva aposta en solitari.
El torn de la cantautora gironina Marta Pérez arribarà el 25 d'abril, amb la interpretació del seu primer LP Back&Forth, que desplega un folk serè i tons indie.
La banda Aqet Suc tocarà el 2 de maig amb una proposta rock amb sons poètics, i el tancament del cicle anirà a càrrec de la cantautora Bel Cabrales el 9 de maig, on presentarà la seva música emocional.
