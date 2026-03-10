Música al Gironès programa 12 concerts de petit format en sis municipis i Girona
Les artistes femenines guanyen pes al cartell en la tercera edició
A.C.
La tercera edició del festival Música al Gironès se celebrarà entre el 19 de març i el 27 de juny amb una programació de dotze concerts centrada en la música de cambra i de petit format. El cicle inclou propostes de música clàssica, jazz i altres estils, i es desplegarà a Flaçà, Salt, Cervià de Ter, Aiguaviva, Bescanó i, per primera vegada, també a la ciutat de Girona. La programació la defineixen els mateixos ajuntaments participants a partir d’un catàleg d’artistes, i enguany hi predomina la música clàssica, tot i que també s’hi ha inclòs una proposta de jazz, i guanya pes la presència femenina. Dues de les propostes estan dedicades a dones compositores i interpretades per dones, i només dos dels 12 concerts no tenen una presència femenina mínima del 50%.
El festival manté la voluntat de donar espai a valors emergents, especialment del país, i de prioritzar la presentació de nous treballs discogràfics. La major part dels concerts aniran a càrrec d’artistes catalans, amb una presència destacada de músics gironins. El Trio Clau de Llum, el Trio Gardenia o Alena & Josep Duo són alguns dels artistes d'enguany.
Els concerts seran gratuïts o de taquilla inversa. La programació completa es pot consultar al web del festival.
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Condemnen la constructora a pagar 543.290 euros pel litigi del cost de la Clínica Girona
- Pas endavant en el Campus de Salut: així serà el nou Trueta segons el projecte guanyador
- Dani Cabezas: 'Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera
- La Fageda inverteix en nova maquinària que permetrà generar nous llocs de treball i elaborar nous productes
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues