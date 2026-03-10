Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Parades Sant JordiCampus SalutPreu gasolinaPla Kanpai BlanesFira medieval HostalricEstafa de l'asfaltDavid Ucléspremis Girona Delícia
instagramlinkedin

Música al Gironès programa 12 concerts de petit format en sis municipis i Girona

Les artistes femenines guanyen pes al cartell en la tercera edició

Alena Tikhmanovich, Natalia Klymyshyn i Lilia Bokhonko són les components de Gardenia Trio.

Alena Tikhmanovich, Natalia Klymyshyn i Lilia Bokhonko són les components de Gardenia Trio. / Cedida per Gardenia Trio

A.C.

Girona

La tercera edició del festival Música al Gironès se celebrarà entre el 19 de març i el 27 de juny amb una programació de dotze concerts centrada en la música de cambra i de petit format. El cicle inclou propostes de música clàssica, jazz i altres estils, i es desplegarà a Flaçà, Salt, Cervià de Ter, Aiguaviva, Bescanó i, per primera vegada, també a la ciutat de Girona. La programació la defineixen els mateixos ajuntaments participants a partir d’un catàleg d’artistes, i enguany hi predomina la música clàssica, tot i que també s’hi ha inclòs una proposta de jazz, i guanya pes la presència femenina. Dues de les propostes estan dedicades a dones compositores i interpretades per dones, i només dos dels 12 concerts no tenen una presència femenina mínima del 50%.

El festival manté la voluntat de donar espai a valors emergents, especialment del país, i de prioritzar la presentació de nous treballs discogràfics. La major part dels concerts aniran a càrrec d’artistes catalans, amb una presència destacada de músics gironins. El Trio Clau de Llum, el Trio Gardenia o Alena & Josep Duo són alguns dels artistes d'enguany.

Notícies relacionades

Els concerts seran gratuïts o de taquilla inversa. La programació completa es pot consultar al web del festival.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
  2. Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
  3. Condemnen la constructora a pagar 543.290 euros pel litigi del cost de la Clínica Girona
  4. Pas endavant en el Campus de Salut: així serà el nou Trueta segons el projecte guanyador
  5. Dani Cabezas: 'Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera
  6. La Fageda inverteix en nova maquinària que permetrà generar nous llocs de treball i elaborar nous productes
  7. Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
  8. El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues

Troben una àmfora romana sencera en el jaciment dels Padrets de Blanes

Troben una àmfora romana sencera en el jaciment dels Padrets de Blanes

Girona trasllada «provisionalment» Sant Jordi per les obres a la plaça Catalunya

Girona trasllada «provisionalment» Sant Jordi per les obres a la plaça Catalunya

L’origen del nom de Mercadona: ni 'mercat' ni 'dona'

L’origen del nom de Mercadona: ni 'mercat' ni 'dona'

La Nit del Turisme Empordanès premia l'Ajuntament de l'Escala, el Museu del Joguet, el restaurant El Roser 2 i els hostalers Xavier Sala i Agustí Viarnés

La Nit del Turisme Empordanès premia l'Ajuntament de l'Escala, el Museu del Joguet, el restaurant El Roser 2 i els hostalers Xavier Sala i Agustí Viarnés

Renfe ofereix transport per carretera per la interrupció de la circulació de trens entre Figueres i Portbou per obres

Renfe ofereix transport per carretera per la interrupció de la circulació de trens entre Figueres i Portbou per obres

Detenen el propietari d'un bar de Blanes i tres homes més per vendre-hi droga

Detenen el propietari d'un bar de Blanes i tres homes més per vendre-hi droga

La DGT avisa: aquest gual no val res i et pot acabar costant una multa

La DGT avisa: aquest gual no val res i et pot acabar costant una multa

Música al Gironès programa 12 concerts de petit format en sis municipis i Girona

Música al Gironès programa 12 concerts de petit format en sis municipis i Girona
Tracking Pixel Contents