Troben una àmfora romana sencera en el jaciment dels Padrets de Blanes
Les excavacions permeten identificar un gran edifici amb diferents compartiments de dues plantes
La campanya d'excavacions al jaciment romà dels Padrets de Blanes ha permès la descoberta d'una àmfora sencera, recolzada en un racó d'una habitació. Aquest recipient ha perdurat més de 2.000 anys en aquest racó de paret intacte. En aquesta campanya, els excavadors també han identificat un gran edifici amb diferents compartiments que tenia una planta baixa i un primer pis. A dins hi havia quatre sales destinades al comerç, al ferro i a l'emmagatzematge. En una altra sala hi havia restes de forats per a uns contenidors de ceràmiques per a mercaderies i una sitja de dos metres de fondària per a guardar-hi el gra.
