Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Campus SalutPreu gasolinaPla Kanpai BlanesFira medieval HostalricEstafa de l'asfaltDavid UclésPaïsos no viatjarpremis Girona Delícia
instagramlinkedin

Troben una àmfora romana sencera en el jaciment dels Padrets de Blanes

Les excavacions permeten identificar un gran edifici amb diferents compartiments de dues plantes

L'àmfora romana que han trobat en l'última campanya d'excavacions dels Padrets de Blanes

L'àmfora romana que han trobat en l'última campanya d'excavacions dels Padrets de Blanes / Aleix Freixas (ACN)

Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

Blanes

La campanya d'excavacions al jaciment romà dels Padrets de Blanes ha permès la descoberta d'una àmfora sencera, recolzada en un racó d'una habitació. Aquest recipient ha perdurat més de 2.000 anys en aquest racó de paret intacte. En aquesta campanya, els excavadors també han identificat un gran edifici amb diferents compartiments que tenia una planta baixa i un primer pis. A dins hi havia quatre sales destinades al comerç, al ferro i a l'emmagatzematge. En una altra sala hi havia restes de forats per a uns contenidors de ceràmiques per a mercaderies i una sitja de dos metres de fondària per a guardar-hi el gra.

· Estem treballant per ampliar aquesta informació

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
  2. Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
  3. Condemnen la constructora a pagar 543.290 euros pel litigi del cost de la Clínica Girona
  4. Pas endavant en el Campus de Salut: així serà el nou Trueta segons el projecte guanyador
  5. Dani Cabezas: 'Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera
  6. La Fageda inverteix en nova maquinària que permetrà generar nous llocs de treball i elaborar nous productes
  7. Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
  8. El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues

Troben una àmfora romana sencera en el jaciment dels Padrets de Blanes

Troben una àmfora romana sencera en el jaciment dels Padrets de Blanes

Girona trasllada «provisionalment» Sant Jordi per les obres a la plaça Catalunya

Girona trasllada «provisionalment» Sant Jordi per les obres a la plaça Catalunya

L’origen del nom de Mercadona: ni 'mercat' ni 'dona'

L’origen del nom de Mercadona: ni 'mercat' ni 'dona'

La Nit del Turisme Empordanès premia l'Ajuntament de l'Escala, el Museu del Joguet, el restaurant El Roser 2 i els hostalers Xavier Sala i Agustí Viarnés

La Nit del Turisme Empordanès premia l'Ajuntament de l'Escala, el Museu del Joguet, el restaurant El Roser 2 i els hostalers Xavier Sala i Agustí Viarnés

Renfe ofereix transport per carretera per la interrupció de la circulació de trens entre Figueres i Portbou per obres

Renfe ofereix transport per carretera per la interrupció de la circulació de trens entre Figueres i Portbou per obres

Detenen el propietari d'un bar de Blanes i tres homes més per vendre-hi droga

Detenen el propietari d'un bar de Blanes i tres homes més per vendre-hi droga

La DGT avisa: aquest gual no val res i et pot acabar costant una multa

La DGT avisa: aquest gual no val res i et pot acabar costant una multa

Música al Gironès programa 12 concerts de petit format en sis municipis i Girona

Música al Gironès programa 12 concerts de petit format en sis municipis i Girona
Tracking Pixel Contents