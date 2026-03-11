«A Girona és impossible fer concerts»
El restaurador Xavier Garcia, un «malalt del rock», va organitzar el gener passat un concert de Silverflame a la Mercè per celebrar el desè aniversari del restaurant Mimolet
Al maig portarà Motörhits i The Best of a Platea, l’únic espai que ha trobat disponible a Girona, «on falten espais per a música en directe»
L’Ajuntament de Girona va aprovar dilluns passat la suspensió d’obres al pont de la Barca per reordenar els usos de la zona. A la pràctica això equival, entre d’altres coses, al «no» definitiu a la sala de concerts que s’havia projectat al Pont de la Barca el 2023. A aquella i a qualsevol altre intent, almenys en aquesta zona. Els mateixos promotors intenten ara poder obrir un local similar al carrer Emili Grahit, al local anomenat Ohkey Foods. Seria una sala de concerts per a menys de mig miler de persones.
Fa temps que es reivindica a la ciutat un equipament d’aquestes característiques. Sobretot per impulsar la música en directe i ajudar als artistes que tot just comencen i no tenen espais per mostrar les seves creacions o talent. D’això en sap bé Xavier Garcia, gerent del restaurant Mimolet i president de l’Associació d’Hostaleria de Girona, que es defineix a ell mateix com a «malalt del rock» i que assegura que «aquí és impossible organitzar res». Amb l’excusa del desè aniversari del seu restaurant va dur Silverflame el gener passat a la Mercè. Però encara no en va tenir prou i projecta organitzar un parell d’esdeveniments més. El següent ja té data i cartell, el proper 9 de maig a Platea, amb Motörhits i The best of. Trobar el local li ha estat un autèntic maldecap.
Una mancança històrica
Garcia ho té claríssim: «si tu vols organitzar concerts a Girona, no està complicat, és impossible». Més clar, l’aigua. I aquesta és una mancança històrica que cap equip de govern municipal ha sabut o volgut corregir. Posa l’exemple de Salt amb la Mirona, un equipament municipal de gestió privada. «Aquí tot està capat», assegura, amb la resignació que «Girona té una sala de concerts que no és la seva, la Mirona, i seria interessant crear-ne una de pròpia per a la ciutat».
El problema s’agreuja quan es volen organitzar concerts per a unes 200 persones. «Hi ha una clara mancança d’espais per a músics de petit format, per acostar gent a la música en directe», denuncia. El recital de Silverflame el va poder dur a la Mercè. Per al següent es va interessar pel Centre Cívic de Sant Narcís «però es veu que només és pels veïns, a excepció del Black Music». Finalment va optar per Platea.
Xavier Garcia considera que «el problema és que no hi ha sales per programar a Girona i el més sorprenent de tot és que si parles amb els partits polítics tots estan d’acord que hi ha aquesta mancança però cadascú té la seva pròpia visió». Com que ningú «fa d’intermediari» entre ells, Garcia s’ha proposat assumir ell aquest paper «per trobar la fórmula que permeti que un privat o el propi ajuntament muntin aquesta sala de concerts tant necessària per fer esdeveniments regulars de petit format perquè el jovent s’apropi a la música en directe». No cal que sigui amb les mides de la Mirona, apta per a recitals de mitjà format gràcies a una capacitat de 1.800 persones. Es conforma amb quelcom més modest.
A Girona es poden fer concerts massius al Palau de Fires i al pavelló de Fontajau. «L’interessant seria que l’ajuntament busqués l’espai i impulsés un local per a la música de petit format i que la gestió fos privada». I argumenta que hi hauria d’haver lloc per a tota mena de músiques, llengües i estils. «Com es toca la guitarra i la bateria en català. La gent que canta en anglès però que és de Girona no es poden quedar fora. Això és un bressol de músics internacionals espectaculars» i posa l’exemple de les jam sessions «a rebentar» de l’Ànima i l’Ateneu 24 de juny. És de les úniques opcions pels músics que s’inicien per mostrar-se a la ciutat.
Del seu concert a Platea destaca que «Motörhits és una banda de tribut a Mötorhead que mai ha actuat a Girona per falta d’un espai, i The best of és el projecte de Miquel Abras fent versions».
