Martí Gironell s'acosta al lector juvenil amb «L’última pantalla»
L'escriptor s'adreça al públic d'entre 8 i 12 anys amb un relat d'aventures ambientada en el món dels videojocs
L’escriptor i periodista besaluenc Martí Gironell debuta en la literatura juvenil amb L’última pantalla. Autor de novel·les per a adults com El pont dels jueus, que ha estat traduït a diversos idiomes, o El fabricant de records, amb què va guanyar el Premi Prudenci Bertrana el 2022, i d’una sèrie d’àlbums il·lustrats per als lectors més menuts protagonitzats pel talp Felip, Gironell s’acosta ara al públic que el sector editorial defineix com a middle-grade, lectors d’entre 8 i 12 anys, amb una història d’aventures ambientada en el món dels videojocs.
L’última pantalla, publicat per Estrella Polar, se centra en la Jordina —Jordi per als amics—, una noia de tretze anys addicta als videojocs i diagnosticada amb síndrome de Tourette. Quan els pares l’envien a passar l’estiu a casa dels avis, en un poblet aïllat i sense connexió a Internet, sembla que se li trastoca la vida.
Però allà descobreix una misteriosa màquina recreativa dels anys 80 oblidada en una deixalleria i s’assabenta del misteri que envolta la desaparició d’en Miquel, el millor amic del seu pare. Sense saber com, acaba a dins del videojoc i per sortir-ne haurà de superar una sèrie de proves físiques i mentals.
