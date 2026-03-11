Trobada d'artistes a la Faberllull que busquen inspiració pel Sismògraf
La residència olotina reunirà fins diumenge arts vives, teòrics i agents locals per preparar accions relacionades amb el paisatge
La residència Faberllull i el Festival Sismògraf uneixen forces en l'estada Creació i context: arts vives dins el paisatge, que vol ser un espai de trobada entre artistes, teòrics i agents local perquè desenvolupin pràctiques artístiques a Olot, comparteixin metodologies i generin projectes que puguin retornar a la ciutat en forma d’acció artística, instal·lació o espectacle durant el Sismògraf del 2026 o del 2027.
Fins aquest diumenge es parlarà de sostenibilitat i d’arts escèniques a través d’experiències inspiradores i s'establiran vincles amb el territori. Durant aquesta setmana s'han previst visites a diversos espais de la ciutat i reunions amb agents locals per tal de generar connexions i treballar sobre pràctiques sostenibles a les arts en viu.
Documentació i estudi
Àngels Margarit (Barcelona) estarà tots els matins al paratge dels Tossols, preparant l'espectacle Souvenir Tossols. Les tardes les dedicarà a idear el futur espectacle Blow Up. Toni Jódar (Barcelona), Jordi Cardoner (Barcelona) i Beatriu Daniel (Barcelona) prepararan l'espectacle Sant Jordi Balla, assajant en diferents espais de la Biblioteca Marià Vayreda i també a la sala d'assaig del Teatre.
Javiera Gazitúa (Barcelona/Xile) es reunirà amb tècnics de l'Observatori del Paisatge de Catalunya i del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per preparar un projecte relacionat amb els volcans. Justine Berthillot (França) dirigeix un taller amb els alumnes de revestiments murals de l'Escola d'Art d'Olot sobre ecofeminisme.
Entre altres activitats, Virve Sutinen (Finlàndia) dedicarà el temps a Faberllull per escriure sobre les retrospectives que ha comissariat i, a més, es reunirà amb l'equip del Sismògraf. Al seu torn, Irene Vicente (Mataró) desenvoluparà l'adaptació olotina de la instal·lació OASI, reunint-se amb historiadors locals i trepitjant l'entorn de la ciutat. Mauro Danesi (Itàlia) buscarà localitzacions i context per un projecte de site-specific de la coreògrafa italiana Silvia Gribaudi.
A més Cristina Galbiati (Suïssa), Ilija Luginbühl (Suïssa) i Mauro Danesi (Itàlia), de la companyia Trickster, representaran l'espectacle A book is a book is a book dimecres, dijous, divendres i dissabte en diferents sessions al Teatre Principal d'Olot.
Subscriu-te per seguir llegint
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- «M’han explicat infidelitats dels nuvis en el mateix casament»
- Una dona mor en caure per un penya-segat a Torroella de Montgrí
- Per què el BCE recomana guardar efectiu a casa? Els diners físics, clau si fallen les targetes i els pagaments digitals
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Atraca a Palamós un veler de 1917 construït per al comerç de sal en ports del Mediterrani i l’Àfrica