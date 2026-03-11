Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vespres d'Arnadí i Coral Cantiga porten «La Creació» de Haydn a Girona

Dirigits per Edmon Colomer, protagonitzaran diumenge un dels recitals del cicle «Grans Concerts» de l'Auditori

Una imatge promocional del concert.

Una imatge promocional del concert. / Auditori de Girona

A.C.

Girona

Vespres d’Arnadí i la Coral Cantiga portaran diumenge La Creació, de Haydn, a l’Auditori de Girona. La sala Xavier Montsalvatge acollirà l’estrena a les comarques gironines del recital, dirigit per Edmon Colomer i integrat dins el cicle Grans Concerts de l’equipament. Els solistes seran Ferran Albrich, Albert Casals i Maria Hinojosa.

Considerat un dels oratoris més emblemàtics i una fita cabdal en la història de la música sacra, La Creació combina una música d’una gran bellesa amb un profund missatge sobre l’origen de la vida, inspirat en el relat bíblic de la creació del món. És una obra del compositor Joseph Haydn, que la va concebre després de quedar profundament impressionat per El Messies, de George Frideric Handel, durant un viatge a Londres a la dècada del 1790.

Una hora abans del concert, l’equipament gironí també comptarà amb una xerrada introductòria a càrrec de la musicòloga i pedagoga Laura Pallàs, que oferirà les claus per conèixer millor aquesta obra.

TEMES

