El Berenar Literari de Torroella reunirà una cinquantena d'autors
La llibreria El Cucut donarà el tret de sortida a la campanya de Sant Jordi el 2 d'abril, Dijous Sant
El tradicional Berenar Literari de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí tornarà a reunir una cinquantena d’autors el 2 d'abril. Com és habitual, la llibreria empordanesa donarà el tret de sortida a la campanya de Sant Jordi amb la trobada d’escriptors i il·lustradors de Dijous Sant, que enguany comptarà amb noms com Carlota Gurt, Sílvia Soler, Jordi Puntí, Eva Piquer o Quim Español.
També hi han confirmat la seva assistència Jordi Dausà, Pol Estrada, Blanca Busquets, Martí Gironell i els supervendes Gil Pratsobrerroca, Carla Gracia i Regina Rodríguez Sirvent.
Coincidint amb el berenar, la llibreria, que ja disposa de més de 10.000 títols, amplia la seva oferta amb l’exposició de l’obra completa de tots els autors participants, perquè tothom pugui tenir la seva signatura en un ambient distès i tot prenent una copa i tastant els productes que ofereixen les empreses gastronòmiques que participen en la trobada. Aquest any hi haurà la DO Empordà, La Victoire Xocolats, Pedrigolet i Fleca Can Francès, que se sumen als brunyols de Setmana Santa que elabora l’equip de la llibreria.
