Setanta-set projectes opten als Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona
El 28 d’abril es faran públics els projectes seleccionats pel jurat i els guardonats s’anunciaran el 29 de maig
DdG
La 28a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona ha rebut 77 projectes realitzats durant l’any passat a les comarques gironines. Del total d’obres que opten als Premis de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), 38 concorren a la categoria d’Arquitectures, 16 a Interiors, 11 a Paisatges i 12 a Efímers. Els projectes seleccionats es faran públics el 28 d’abril i els guardonats es donaran a conèixer el 29 de maig. El jurat d’aquesta edició està format pels arquitectes Stephen Bates, com a president, i Ramon Bosch i Beatriz Borque, com a vocals.
Pel que fa a la distribució de les candidatures, a Arquitectures hi predominen els habitatges, amb 29 cases unifamiliars aïllades, quatre entre mitgeres i tres edificis plurifamiliars, a més d’un equipament esportiu i un centre d’atenció primària. En la categoria Interiors destaquen les intervencions en habitatges i hotels, mentre que Paisatges inclou projectes vinculats a places, jardins, patis escolars, espais públics i entorns naturals. En Efímers, la majoria de propostes corresponen a muntatges relacionats amb esdeveniments culturals gironins, com Lluèrnia, la Mostra de Pessebres d’Olot o Girona Temps de Flors.
Les obres presentades es podran veure a partir del dilluns 16 de març en una exposició a la Sala Pia Almoina de la seu del COAC a Girona, on es mantindran fins al 3 de maig, i també es podran consultar en línia. Aquell mateix dia s’obrirà la votació del Premi de l’Opinió al web dels guardons, que es tancarà el 27 d’abril.
