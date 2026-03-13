Alumnes de Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura transformen en música dues obres medievals del Museu d'Art de Girona
El projecte 'Museu al Territori' busca acostar les peces artístiques al públic del poble de procedència
El resultat és un concert aquest divendres a les set de la tarda al monestir de Sant Miquel de Cruïlles
Els alumnes de l'escola les Gavarres de Cruïlles i de l'escola La Pedra Dreta de Sant Sadurní de l'Heura, al Baix Empordà han transformat en música dues obres medievals del Museu d'Art de Girona. Es tracta d'una creació musical inèdita nascuda del projecte 'Museu al Territori', que ha permès als infants conèixer i reinterpretar creativament dues peces originàries del municipi: la Biga de Cruïlles (segle XIII, autor desconegut) i el Retaule de Sant Miquel de Cruïlles (1416, de Lluís Borrassà). El resultat és el concert 'Les Veus del Monestir', amb entrada gratuïta, amb el treball que han fet els alumnes de primària és aquest divendres a les set de la tarda al monestir de Sant Miquel de Cruïlles.
El projecte 'Museu al Territori' consisteix a identificar el poble de procedència d'una o diverses obres d'art i, a continuació, contactar amb la gent del municipi per involucrar-la de manera col·lectiva en el coneixement i interpretació de les obres, a través de professionals de la mediació, que fan de pont entre el públic i el museu.
La directora del Museu d'Art de Girona, Carme Clusellas, explica que la voluntat del projecte és que els visitants coneguin el lloc d'origen de les obres, però sobretot, que les comunitats dels llocs d'on provenen sàpiguen que al museu es conserven, s'estudien i es difonen les peces que formen part del seu llegat. "El que volem és propiciar un retorn simbòlic de les obres al seu lloc d'origen reforçant la idea que el que es conserva al museu pertany a una col·lectivitat, perquè aquesta se'n senti orgullosa", detalla Clusellas en un comunicat.
La Biga de Cruïlles i el Retaule de Sant Miquel de Cruïlles
Les dues obres treballades amb els alumnes són la Biga de Cruïlles, de l'any 1.200 i autor desconegut, i el Retaule de Sant Miquel de Cruïlles, de l'any 1.416 i de l'autor Lluís Borrassà.
En aquest sentit, Clusellas indica que quan els infants i joves interactuen amb aquestes obres i les transformen en música, el que estan fent és "establir un diàleg amb el passat" i, a més, se les "fan seves" reinterpretant-les. "Quan una escola es fa seu un patrimoni, quan el converteix en cançó, s'està produint aquesta apropiació simbòlica que dona sentit a la funció social del museu. I això, per a qualsevol museu, és una de les seves raons de ser", afegeix.
Un concert, el resultat del projecte
Marta Aumatell és la mediadora artística que ha acompanyat els alumnes de les dues escoles que des del passat mes de setembre han treballat en el projecte, aprofundint en el coneixement de dues obres d'art i en el context històric d'aquestes, l'època Medieval.
Durant set mesos, els alumnes han treballat conjuntament amb ella per definir el projecte artístic, que finalment ha agafat la forma d'un concert.
"El nostre objectiu era vincular les escoles amb les dues obres. Així, els alumnes han treballat amb la música perquè a la Biga de Cruïlles hi surten uns monjos cantant. Per tant, tenia sentit treballar la creació musical, inspirada en aquella l'època, a través de l'experiència i la vivència", explica Aumatell.
El treball artístic s'ha fet de la mà dels creadors musicals Mariona Castells i Guillem Roma, d'Ànana Música, conjuntament amb la mediadora, els alumnes i les professores dels centres.
Les dues escoles han fet durant tot el període de treball diferents activitats vinculades al projecte, com és la visita del Monestir que acull el concert, i la visita al Museu d'Art de Girona, on es troben exposats la biga i el retaule.
El projecte 'Museu al Territori' va començar l'any passat amb les pintures murals a l'església de Pedrinyà de la Pera (Baix Empordà). En aquest sentit, Clusellas assegura que el museu entén el projecte com un procés obert, amb recorregut i capacitat de transformació.
"No l'entenem com una acció puntual, sinó com una llavor. Ens agradaria que d'aquí a uns anys s'hagués consolidat un vincle estable entre el museu i la comunitat, i que aquest vincle es traduís en noves iniciatives sorgides, fins i tot, des del mateix territori", ha conclòs.
